Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.351,00 EUR +0,81% (08.05.2023, 16:40)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.591,0101 USD +0,84% (08.05.2023, 16:33)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (08.05.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von JMP Securities:Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "outperform" ein.Booking Holdings berichte über die Ergebnisse des ersten Quartals, wobei die Umsatzergebnisse über den Erwartungen, das bereinigte EBITDA jedoch unter dem Konsens lägen, so JMP Securities. Auch die Gewinnprognose für das zweite Quartal übertreffe die Umsatzschätzungen, verfehle aber das bereinigte EBITDA, so das Unternehmen weiter.Dennoch sehe sich JMP Securities durch das Bekenntnis des Unternehmens zu einer Ausweitung der bereinigten EBITDA-Marge im Gesamtjahr ermutigt. Darüber hinaus sei das Unternehmen der Ansicht, dass das GBV-Wachstum in der ersten Jahreshälfte, die Erweiterung des Buchungsfensters und die verbleibenden ADRs das bereinigte EBTIDA in der zweiten Jahreshälfte 2023 zusätzlich steigern könnten.JMP Securities sei nicht der Meinung, dass die Ergebnisse des ersten Quartals oder die Prognosen eine Änderung der These darstellen würden, und sehe Booking Holdings weiterhin als die Aktie, die man im Bereich Online-Reisen besitzen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: