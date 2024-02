NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.505,96 USD -10,15% (23.02.2024)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG).Die Buchungen und das EBITDA des Unternehmens im vierten Quartal hätten leicht über den Schätzungen gelegen, aber die "enttäuschenden" Bruttobuchungen im ersten Quartal und für das Gesamtjahr würden die Aktie wahrscheinlich belasten, so die Analysten. Booking sei immer noch auf dem Weg, 8% Umsatz- und 15% Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2024 zu erzielen, während eine neue Dividende neue Investoren auf den Namen aufmerksam machen könnte.Die Analysten von Barclays bekräftigen das Rating "overweight" für die Booking Holdings-Aktie. Das Kursziel werde von 3.900 auf 3.800 USD reduziert. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:3.259,00 EUR +0,59% (26.02.2024, 13:57)