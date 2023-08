NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.015,13 USD +6,17% (04.08.2023, 15:37)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (04.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Stephen Ju, Analyst von der Credit Suisse, stuft die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unverändert mit "outperform" ein.Die Bruttobuchungen von Booking im zweiten Quartal hätten den Schätzungen entsprochen, aber die Umstellung des Mix auf Merchant habe zu höheren Belegungsraten geführt, sodass der Umsatz besser als erwartet ausgefallen sei, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sehe das Potenzial für besser als erwartete Zimmerübernachtungen und Bruttobuchungswachstum aufgrund der Verringerung der Zahlungsschwierigkeiten.Stephen Ju, Analyst von der Credit Suisse, stuft die Aktie von Booking Holdings unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 2.950 auf 3.325 USD. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.713,00 EUR +4,67% (04.08.2023, 15:41)