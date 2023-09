NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.104,83 USD +0,72% (28.09.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (29.09.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Tom White, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) weiterhin mit "neutral" ein und erhöht das Kursziel von 2.700 USD auf 3.400 USD.Gleichzeitig werde die Aktie in die "Best-of-Breed Bison"-Initiative des Researchhauses aufgenommen, die sich auf langfristige Best-in-Class-Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsgräben konzentriere. Die Aktie biete eine beträchtliche Marktchance mit günstigen langfristigen Trends, robuste, stetige, vorhersehbare Ertragsströme, einen dauerhaften Wettbewerbsgraben, außergewöhnliche Finanzdaten und ein aktionärsorientiertes Management, so White.Tom White, Analyst von D.A. Davidson & Co., bewertet die Booking Holdings-Aktie weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 28.09.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.953,00 EUR +0,44% (29.09.2023, 15:17)