Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.250,00 EUR -9,97% (23.02.2024, 19:39)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.523,10 USD -9,71% (23.02.2024, 19:32)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (23.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger würden es ruhig vor dem Wochenende angehen lassen. Nach den starken Kurszuwächsen der vergangenen Tage sei diese Verschnaufpause nachvollziehbar. Bei der Booking-Aktie hätten die neuesten Quartalszahlen allerdings einen Abverkauf unter Anlegern ausgelöst. Die Papiere seien um fast 10 Prozent abgesackt. Die wichtigsten Informationen könnten Anleger hier erfahren.Die Aktien von Booking Holdings seien um aktuell 9,7 Prozent gefallen, nachdem der Reisekonzern seine Ergebnisse verkündigt habe. Obwohl die Ergebnisse für das vierte Quartal besser ausgefallen seien als erwartet und eine Dividende in Aussicht gestellt worden sei.Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten habe die Zimmerreservierungen während der Urlaubssaison beeinträchtigt und das starke Quartal überschattet. Die gebuchten Zimmernächte seien im 4. Quartal um 9,2 Prozent gestiegen und hätten damit leicht unter den Schätzungen von +9,7 Prozent gelegen.Die Aktie sei im US-Handel unter den GD50 bei aktuell 3.565 Dollar gesackt. Am Tag zuvor habe der Titel noch ein neues Allzeithoch bei 3.918 Dollar erreicht. Der nächste Support stehe an der psychologisch wichtigen 3.500-Dollar-Marke bereit. Etwas tiefer, bei 3.384 Dollar, stehe mit dem Verlaufstief aus Januar ein weiterer technischer Support bereit.Die Booking-Aktie habe seit Monaten einen starken Lauf. Auch wenn der Abverkauf am heutigen Freitag stark sei, so würden Anleger sich nicht verunsichern lassen und Ruhe bewahren. In der kommenden Woche haben die Bullen an den genannten Support-Marken die Chance für eine Stabilisierung, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Booking Holdings-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link