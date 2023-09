NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.086,60 USD -0,37% (26.09.2023, 15:31)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG).Argus erhöhe die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von 148 auf 150 US-Dollar. Die Analysten seien positiv für Online-Reiseunternehmen und insbesondere für Booking, da es sich auf Europa konzentriere, wo es den größten Teil seines Bruttogewinns erwirtschafte. Sie würden hinzufügen, dass der Multiplikator der Aktie mit dem 20,6Fachen der für 2023 erwarteten Gewinne unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen liege, aber aufgrund der "starken Gewinnaussichten" des Unternehmens eine höhere Bewertung verdiene.Die Analysten von Argus Research bewerten die Booking Holdings-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 3.677 USD. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.897 EUR -1,02% (26.09.2023, 15:59)