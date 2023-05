unter folgendem Link.



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Den Turbulenzen an den US-Aktienmärkten zum Trotz setze Booking Holdings den beeindruckenden Steigflug aus den vergangenen Wochen fort und knacke am Dienstag ein Allzeithoch. Seit Oktober 2022 sei der Titel um annähernd 70% gestiegen, seit Jahresbeginn um 38%. Für Anleger könnte es sich lohnen, bei dem führenden Online-Reisevermittler zunächst an Bord zu bleiben.Ein Blick auf den langfristigen Chart belege, dass Allzeithochs bei Booking Holdings zuletzt eher eine gute Ausstiegsgelegenheit gewesen seien. Im Herbst 2021 sei das Papier von 2.700 auf 2.000 USD eingebrochen, im Frühjahr 2022 von einem leicht höheren Niveau sogar auf 1.800 USD. Der Ukraine-Krieg habe zu einer Korrektur geführt.Was könnte dieses Mal anders sein, außer, dass aller guten Dinge bekanntlich drei seien? Zum einen habe der US-Konzern Ende Februar starke Quartalszahlen gemeldet und Branchenexperten würden in den kommenden Monaten mit einer weiterhin positiven Entwicklung des operativen Geschäfts rechnen. Zum anderen erscheine die Aktie trotz des starken Laufs noch nicht zu hoch bewertet. Das KGV auf Basis der für das aktuelle Geschäftsjahr betrage moderate 20.Starke Zahlen, starker Lauf, starke Aussichten und das ganze garniert mit einer Portion Split-Fantasie. "Der Aktionär" habe Booking Holdings auf seiner Empfehlungsliste und empfehle den Titel zum Kauf, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU