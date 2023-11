NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

3.074,23 USD +2,13% (10.11.2023, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (13.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holding-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holding Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) hoch.Die Konsensschätzungen und die Bewertung des Unternehmens würden unanfechtbar aussehen und die Aktienrückkauf werde Booking Holdings weiterhin zu einer beliebten Aktie machen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Umstellung von Booking Holdings auf mehrere Produkte werde positive Auswirkungen haben.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Booking Holdings-Aktie von "underperform" auf "market perform" hochgestuft. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:2.895,00 EUR +0,63% (13.11.2023, 15:34)