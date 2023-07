Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern zum Handelsschluss jedenfalls 2,57% schwächer bei 15.528,54 Punkten notiert und sich damit noch weiter von der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke entfernt. Sein Eurozone-Pendant, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), habe sogar nahezu 3% verloren. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei mit etwas geringeren Verlusten von weniger als 2% aus dem gestrigen Handelstag gekommen.



Auch an den US-Börsen hätten sich die leichten Verluste der Aktienindizes vom Mittwoch am gestrigen Donnerstag ausgeweitet. Anleger hätten sich angesichts des ungebrochenen Booms am US-Arbeitsmarkt erneut Sorgen über längerfristig hohe Zinsen gemacht. Somit sei es mit dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,79% nach unten gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,75 zurückgegangen; den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe es mit einem Rückgang um 1,07% sogar noch etwas heftiger erwischt.



Und was erwarte uns nun am heutigen Freitag? Die Börsianer würden wohl mit Spannung auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juni warten, der am frühen Nachmittag zur Veröffentlichung anstehe. Doch dieser könnte die gestern verstärkten Zinssorgen gut und gerne neuerlich befeuern. Warum? Die US-Wirtschaft habe 14 Monate in Folge mehr Stellen geschaffen als von den Ökonomen erwartet worden sei. Warum sollte diese Serie plötzlich reißen, noch dazu nach einem sehr festen ADP-Beschäftigungsreport?



Die neuerlich befeuerten Zinssorgen hätten ihre Spuren auch auf den Rohstoffmärkten hinterlassen. Der Preis für eine Feinunze Gold habe sich um ein halbes Prozent auf USD 1.908 verbilligt und liege auch heute Früh nur unwesentlich höher. Wenn die Zinsen steigen würden, würden Anleger tendenziell eher in sichere, aber verzinste Anlagen investieren, anstatt Gold zu kaufen, welches keine Zinsen zahle. Die Sorgen, dass die höheren Zinsen die Konjunktur und damit die Nachfrage drücken würden, hätten auch den Ölpreisen zugesetzt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent habe sich gestern um rund 1,5% auf USD 75,64 je Fass verbilligt, bis zum heutigen Morgen aber wieder auf USD 76,80 anziehen können. Der Bitcoin sei zunächst unter die Marke von USD 30.000 zurückgefallen, die er aktuell aber wieder übersteige.



Die asiatischen Aktienindizes würden sich am heutigen Morgen abermals allesamt schwächer zeigen und mit Abschlägen zwischen 0,4% (TOPIX (ISIN: XC0009694107, WKN: 969410), Tokio) und 1,4% (HSCE, Hongkong) handeln. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden jedoch aktuell auf einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen minimal festeren Handelsstart hindeuten. (07.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gute Wirtschaftsdaten sorgen längerfristig für feste Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kurzfristig könne aber auch das glatte Gegenteil der Fall sein. Gestern jedenfalls hätten erfreuliche Daten vom US-Arbeitsmarkt (durch den Personaldienstleister ADP) sowie die Nachwirkungen des überraschend starken ISM-Einkaufsmanagerindex zum nicht Verarbeitenden Gewerbe weniger Erleichterung hinsichtlich einer potenziellen Vermeidung einer Rezession, sondern viel mehr neuerliche Zinssorgen nach sich gezogen. FED-Chef Jerome Powell habe ja bereits Ende Juni erklärt, dass die meisten Entscheidungsträger der Notenbank von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende ausgegangen seien. Die FED habe nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Leitzins-Spanne von 5,00 bis 5,25% beibehalten. Maßgeblich für ihr weiteres Vorgehen wären nun die Konjunkturdaten, habe sie angegeben. Und genau die seien jüngst (zu) gut ausgefallen. Also dominiere das Zinsgespenst wieder die Börsen.Neben der erwarteten Zinspolitik sei auch die Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA den Anlegern ein Dorn im Auge geblieben. China wolle den Export bestimmter, für die Chip-Herstellung wichtiger Rohstoffe erschweren, nachdem die USA den Export von Hochleistungschips an die Volksrepublik beschränkt habe. Inmitten des sich zuspitzenden Handelsstreits zwischen den USA und China reise nun US-Finanzministerin Janet Yellen in die Volksrepublik.