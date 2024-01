Der Weg zu "Netto Null" sei jedoch komplex. Angesichts des immer kleiner werdenden Zeitfensters, in dem die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzt werden könne, müssten sich Investoren mit einem der wichtigsten Instrumente ihrer Klimastrategie auseinandersetzen: Der Bewertung der Portfoliotemperatur. Diese Kennzahl sei mehr als ein bloßes Symbol der Umweltbelastung eines Portfolios; sie spiegele das potenzielle Ausmaß der globalen Erwärmung wider, das die Emissionen der betreffenden Investments verursachen könnten.



Anhand der "Temperatur" des Portfolios könnten Investoren wichtige Erkenntnisse in mehreren Bereichen gewinnen. Erstens ermögliche sie die Überwachung und Messung der Fortschritte bei der Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Regelmäßige Temperaturbewertungen könnten als Performance-Tracker dienen, anhand dessen die Anleger messen könnten, ob ein Portfolio auf dem richtigen Weg Richtung "Netto-Null" sei. Zweitens würden Bewertungen bei der Identifizierung und Minderung klimabedingter Finanzrisiken helfen. Ein Portfolio, das auf emissionsintensive Assets ausgerichtet sei, sei nicht nur ökologisch nicht vertretbar. Es könnte in einer Welt, die sich auf kohlenstoffärmere Alternativen umstelle, auch erheblichen finanziellen Risiken ausgesetzt sein: Regulierung, Markt, Reputation und Rechtsstreitigkeiten. Schließlich könne eine zuverlässige Temperaturbewertung die Rechenschaftspflicht und Transparenz verbessern und somit der steigenden Nachfrage von Stakeholdern nach umfassender Klimaberichterstattung und ethischen Investitionen gerecht werden.



Die Bestimmung der Portfoliotemperatur sei jedoch keine leichte Aufgabe. Da es keinen allgemein anerkannten Ansatz gebe, müsse man sich durch ein komplexes Geflecht von Methoden bewegen, von denen jede ihre eigenen Stärken, Grenzen und inhärenten Verzerrungen habe. Ob das "Climate Disclosure Project (CDP) - World Wildlife Fund (WWF) Temperature Rating", die "Trucost Portfolio 2 Grad Celsius Alignment Assessment"-Methode von S&P, das "The Paris Agreement Capital Transition Assessment" (PACTA), das "Implied Temperature Rise"-Modell (ITR) von MSCI oder die "Carbon Impact Analytics"-Methode (CIA) von Carbon4 - Investoren müssten sich mit verschiedenen Instrumenten auseinandersetzen, um ihren Weg zu "Netto-Null" zu finden.



Doch wie würden sich diese Methoden miteinander vergleichen lassen, und was seien ihre relativen Vorzüge und potenziellen Fallstricke? Wie gehe man mit den inhärenten Unsicherheitsfaktoren um? Und welche Schlussfolgerungen könne man als Investor aus den verschiedenen Resultaten ziehen, die den Anteil der Portfolios an einer kohlenstoffarmen Zukunft betreffen würden?



Ein erster notwendiger Schritt sei es, die verschiedenen Methoden zu verstehen. Die Wahl der Methode werde natürlich die Klimastrategien der Investoren prägen und damit Entscheidungen über Desinvestitionen, Kapitalallokationen, das Engagement von Aktionären und politische Lobbyarbeit beeinflussen. In einer Welt, die mit beispiellosen Klimaproblemen konfrontiert sei, könnten diese Entscheidungen den Unterschied zwischen einer vom unkontrollierten Klimawandel geprägten Zukunft und einer "Netto-Null-Welt" bedeuten. (Ausgabe vom 25.01.2024) (26.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung des letzten Abschnitts des Sechsten Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) im vergangenen März markierte das Jahr 2023 einen Wendepunkt beim globalen Klimawandel-Narrativ, so Océane Balbinot-Viale, Senior ESG Analyst bei La Française Asset Management.Auf fast 10.000 Seiten habe die oberste Instanz auf dem Gebiet der Klimawissenschaft deutlich gemacht, dass die globale Erwärmung kurz- bis mittelfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit 1,5 Grad Celsius erreichen werde. Der Abschlussbericht des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) betone, dass die globalen Emissionen bis 2030 gegenüber 2019 um 43% und bis 2035 um 60% gesenkt werden müssten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.Nach diesen beiden wegweisenden Berichten sei die Rolle der Finanzinstitute so wichtig wie nie zuvor, und der Finanzsektor sei noch stärker in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Der Einfluss der Finanzindustrie auf die globale Kapitalallokation biete die einzigartige Möglichkeit, den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben. Dies und die zunehmend strengeren globalen Regularien würden dazu führen, dass sich immer mehr Institute dem Pariser Abkommen anschließen würden.