Wladimir Putin habe nämlich die Ukraine verantwortlich bezichtigt für die Teilsprengung der Krim-Brücke am Wochenende zu sein und im Gegenzug Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte angeordnet. Diese seien jedoch vor allem in der Nähe kritischer Infrastrukturen eingeschlagen und hätten in mehreren Teilgebieten die Stromversorgung lahmgelegt, weshalb Experten eine so kurzfristige Planung dieser "Gegenreaktion" als unrealistisch erachten würden. Darauf habe Joe Biden dem ukrainischen Präsidenten zugesichert, die Ukraine künftig auch mit Luftverteidigungswaffen zu unterstützen. Russland hingegen würde nach neusten Angaben in Zukunft Unterstützung aus Weißrussland in Form von zusätzlichen Streitkräften erhalten.



Dass die Stimmung an den Börsen aktuell deutlich unter den aktuellen Umständen leide, habe am gestrigen Tag auch der Sentix Index unterstrichen. Das Stimmungsbarometer habe mit einem Wert von -38,3 recht deutlich unter den Erwartungen gelegen und spiegele somit die Angst vor einer Rezession wider.



In den USA seien bereits alle Augen auf die am Donnerstag anstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreise gerichtet. Zusätzlich dazu komme dort gegen Ende der Woche mit den Veröffentlichungen der Großbanken auch die Berichtssaison zum abgelaufenen dritten Quartal ins Rollen.



Am Rohstoffmarkt seien die Preise gestern ebenfalls mehrheitlich gen Süden gegangen. Ein Fass Öl der Sorte Brent koste momentan knapp USD 96 und eine Feinunze Gold werde aktuell rund um den Preis von USD 1.665 gehandelt. Auch bei den Kryptowährungen seien in den letzten 24 Stunden deutlich weniger gefragt gewesen. Bitcoin und Ethereum hätten um rund 2% bzw. 3% nachgegeben. (11.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Start in die neue Handelswoche kehrten auch die Börsen aus Festland-China nach ihrer fünftägigen Pause wieder zum Tagesgeschäft zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von Feiertagslaune sei jedoch wenig zu spüren gewesen, zu stark sei der Abwärtsdruck durch die schwachen US-Vorgaben am Freitag gewesen. Heute Morgen würden sich die Börsen in Asien gemischt präsentieren. Japans Börsen, welche gestern wegen des Tags des Sports geschlossen gewesen seien, sowie Hongkongs Börsenbarometer würden momentan deutlich tiefer notieren, während in Festland-China keine klare Tendenz zu erkennen sei.