Mit den neuesten US-Inflationszahlen würden schon die nächsten heiß erwarteten Daten ihre Schatten vorauswerfen. Deren Veröffentlichung sei am Donnerstag fällig. Der Kampf gegen die hohe Teuerung sei derzeit das Hauptanliegen der Notenbank FED. Dafür sei sie bereit, potenziell hohen wirtschaftlichen Schaden durch steigende Kosten für Kredite und Finanzierungen in Kauf zu nehmen. Laut der Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, "muss die FED die Zinsen weiter anheben und darf sich nicht selbstzufrieden geben".



Überdies seien in den USA bereits alle Augen auf die am Donnerstag anstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreise gerichtet. Zusätzlich dazu komme dort schön langsam die Unternehmens-Berichtssaison zum abgelaufenen dritten Quartal ins Rollen. Heute berichte PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) seine Zahlen; morgen und vor allem übermorgen würden mehrere große US-Banken folgen.



Am Rohstoffmarkt seien die Preise auch gestern und über die Nacht weiter gen Süden gegangen. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent koste momentan gerade einmal USD 94 und eine Feinunze Gold werde zum Preis von USD 1.670 gehandelt. Auch bei den Kryptowährungen gehe es abwärts. Bitcoin notiere knapp oberhalb von USD 19.000, Ethereum um die USD 1.300.



Asiens Aktienmärkte würden sich heute Morgen einheitlich schwächer präsentieren. Insbesondere Chinas Aktienindizes würden sich aber neuerlich stark im Minus befinden.



Europas Börsenbarometer könnten heute gemäß den aktuell zur Verfügung stehenden Indikationen neuerlich etwas tiefer in den neuen Handelstag starten. (12.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Börsen bleibt global angespannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Europas Aktienindices hätten sich gestern den ganzen Handelstag über im negativen Terrain bewegt und hätten diesen auch 0,4 bis gut ein Prozent tiefer als am Vortag geschlossen. Angesichts der Sorgen um die Konjunktur sowie um steigende Zinsen hätten sich die Anleger weiter zurückgehalten. Etwas Unterstützung habe kurz vor dem europäischen Handelsende eine Erholungsbewegung an der Wall Street gebracht, welche die Leitindices aber auch nicht mehr ins Plus habe hieven können. Mit dem fünften schwachen Handelstag infolge seien die starken Kursgewinne etwa im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von Anfang Oktober zunehmend aufgezehrt.Auch an den US-Aktienbörsen herrsche weiterhin Zurückhaltung. Am gestrigen Dienstag sei ein zunächst angesetzter Erholungsversuch verpufft und lediglich der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Ende - nach vier Verlusttagen in Folge - im Plus schließe können. Die aktuell zins- und konjunktursensiblen Technologiewerte aber seien angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen mit einem Minus von 1,24% auf Talfahrt geblieben.