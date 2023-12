Veteranenteam hinter einigen der größten Fusionen im Bergbau-Sektor des letzten Jahrzehnts

Mit Ansprüchen, die jetzt von Ioneer, American Battery Technology, American Lithium und Schlumberger entwickelt werden, ist die Familie Craig für einen Marktwert von über 1 Milliarde Dollar verantwortlich.

Aber ihr Columbus Basin Projekt könnte das bisher reichste Ziel sein.

Und alle Rechte werden von dem wiznigen Micro Cap-Unternehmen Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) kontrolliert. Dazu gehören auch 100% der Anteile an den Wasserrechtsgenehmigungen.

Rhyolite Ridge

Eine der größten Lithium-Sole-Quellen der Welt

Rhyolith: eine geologische Formation, die hauptsächlich aus Siliziumdioxid besteht und durch vulkanische Aktivität entstanden ist - wird oft zusammen mit oder in der Nähe von anderen vulkanischen Metallen, wie Lithium, gefunden.

was seine potenziellen Gewinne erheblich steigert.

Eine Versorgungskrise, die sich seit Jahren anbahnt

das ist das Dreifache der Produktion von 2021.

das Sechsfache der Produktion von 2021.

das Wachstum der Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 mit 40% über den Erwartungen liegt.

Ein riesiges hydrologisch geschlossenes Feld, das 30 Millionen Jahre Mineralablagerungen birgt

Lithiumsole wurde in Südamerika gefunden und entwickelt - wo das berühmte Lithiumdreieck Argentinien, Bolivien und Chile umfasst8

Ioneer, American Lithium, Pure Energy

hydrologisch geschlossenes System.

500 ppm Lithium

Höchstwerten von bis zu 1.600 ppm.

Zusammenstellung des A-Teams

Sie sind für eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Dollar verantwortlich



Barbara Craig vor der "Milliarden-Dollar-Mauer" - die Projekte, die sie mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar abgesteckt haben.



Für die Craigs ist dies nicht nur eine Berufung, sondern eine Leidenschaft.



Robert Craig, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, war ein Schürfer der zweiten Generation und ein klassisch ausgebildeter Bergbauingenieur.



Barbara Craig war eine der ersten Leistungssportlerinnen im Skilanglauf in den Vereinigten Staaten und gewann 1967 die erste landesweit anerkannte Veranstaltung für weibliche Athleten in den USA. Danach vertrat sie die USA bei den Olympischen Spielen 1972 als Mitglied des ersten olympischen Frauen-Langlaufteams.



Diese sportliche Energie hat sie auf das Schürfen übertragen. Als sie erkannte, dass Schürfen bedeutet, die freie Natur zu erforschen, ihr zuzuhören und sie zu interpretieren, war sie sofort Feuer und Flamme.



Ihr Ehemann und andere wussten, dass sie auch ein "Auge für die Mineralienerkundung" hatte. Bob kommentierte: "Sie kann Lithium erkennen, wenn sie mit 40 Meilen pro Stunde eine holprige, staubige Straße entlangfährt".



Ihre olympische Ausdauer war offensichtlich. "Zeig mir einen Berg und ich besteige ihn", sagt sie gerne. Mit Bergsteigen kennt sie sich ein wenig aus. 1971 bestieg sie erfolgreich den Mt. McKinley/Denali.



Und die Craigs haben diese Liebe zur Erkundung an ihre Kinder und Enkel weitergegeben - viele von ihnen begleiten Barbara jetzt auf ihren Erkundungstouren und helfen bei der Erkundung und Entdeckung.



Diese Art von Leidenschaft ist oft das Geheimnis hinter großen Erfolgen - so auch bei den Craigs.



Sie haben der US-amerikanischen Lithiumindustrie fast im Alleingang den Durchbruch verschafft, indem sie eine der vielversprechendsten geologischen Formationen, die bisher entdeckt wurden, den Rhyolite Ridge, ausfindig machten.



Aber täuschen Sie sich nicht - die Craigs sind nicht die einzigen bekannten Namen, die mit dem Columbus Basin-Projekt verbunden sind.



Da es sich bei diesem Projekt um die letzte große Beteiligung der Craigs handelt, die von Rhyolite Ridge gespeist wird, wollten sie ein A-Team zusammenstellen, um es zu entwickeln.



Und genau das haben sie in Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) gefunden - in allen Belangen.







Das Managementteam unter der Leitung von Warwick Smith, Joness Lang und Eric Saderholm kann auf eine Geschichte erfolgreicher Bergbauunternehmen zurückblicken. Laut dem Wall Street Journal Mining Index war ihr jüngstes Unternehmen die Goldminenaktie mit der besten Performance im Jahr 2021.



Sie haben mehrere Unternehmen aus der Frühphase zu sehr profitablen Ausstiegsmöglichkeiten für die Aktionäre geführt, wobei ihre besten Leistungen eine Steigerung der Marktkapitalisierung von mehr als 1.300% erreichten.



Das Team vor Ort wird von dem Geologen Trevor Hawkins geleitet - einem Geologen der zweiten Generation, dessen Vater für eine der großen Goldentdeckungen von über 10 Millionen Unzen vor Jahren bekannt ist.



Hawkins hat bereits früher mit den Craigs zusammengearbeitet und bei der Erschließung der anderen Lithiumgrundstücke in diesem Gebiet geholfen. Er ist einer der erfahrensten Geologen Nordamerikas, wenn es um Lithium geht.



Auch die Investorengruppe gehört zur Crème de la Crème, angeführt vom legendären Junior-Bergbauinvestor Michael Gentile. Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) ist eine der ersten Investitionen von Gentile in Lithium und eines von etwa 15 Bergbauunternehmen in der Frühphase, in die er erhebliche Ressourcen investiert hat9.



Da er an vielen großen Erfolgsgeschichten von Junior-Bergbauunternehmen in den USA beteiligt war - als Investor, Berater oder beides - und seit über 15 Jahren in diesem Bereich investiert, folgen Gentile oft eine Reihe von Gefolgsleuten.



Sobald Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) erste Explorationsergebnisse bekannt gibt, ist mit einem Ansturm von Anhängern zu rechnen.



Es gibt gute Gründe zu glauben, dass Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) nur noch wenige Monate von genau diesem Auslöser entfernt ist.



Vielleicht die größte unbewiesene Lithiumressource in Nordamerika



Quelle: Canter Resources Investor-Präsentation



Wir haben bereits darüber gesprochen, wie vielversprechend das Columbus Basin ist.



• Es liegt in der Nähe von befestigten Straßen und Infrastrukturen und ist somit leicht zugänglich, ohne dass die Kosten für den Ausbau der Infrastruktur anfallen.



• Das hydrologisch geschlossene Columbus-Becken ist der Ort, an dem ein erheblicher Teil des gesamten Abflusses des Rhyolite Ridge zur Ruhe kommt.



• Mit einer Tiefe von 12.000 Fuß oder mehr und einer Fläche von 23.000 Acres ist dies eines der größten potenziellen Projekte in Nordamerika.



• Da die Sammlung 30 Millionen Jahre lang auf sich warten lässt, gab es genügend Zeit, um erhebliche Lithiumkonzentrationen anzusammeln.



Und obwohl es noch nie richtig auf Lithium untersucht wurde, hat das Unternehmen bereits Lithium in den Sedimenten von Columbus Basin entdeckt. Die einzige Unbekannte ist die Frage, welche Lithiumkonzentrationen in den unterirdischen Solen vorhanden sind, und daran arbeitet Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) aktiv, um dies herauszufinden.



Es ist auch bekannt, dass das Gebiet große Mengen an Bor beherbergt. In den späten 1800er Jahren wurde hier eine Bor-Mine betrieben, die mit einem weniger wertvollen Material und weniger fortschrittlichen Abbaumethoden gutes Geld verdiente.



Heute hat das Team die umfassenden geophysikalischen Daten gesichtet, die zur Verfügung stehen - und Lithiumkonzentrationen von bis zu 1.600 ppm gefunden, die weit in den wirtschaftlich rentablen Bereich hineinreichen. Zuvor wurden beträchtliche Summen ausgegeben, um die zugrunde liegenden Untersuchungen und technischen Daten zu erstellen, die dieses hochrangige Ziel unterstützen.



Auf dem Grundstück ist ein mehrschichtiges System von Grundwasserleitern bekannt, und es besteht die Möglichkeit, dass noch weitere gefunden werden.



Soleproben aus dem Columbus Basin werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf Lithium untersucht - und angesichts der Beschaffenheit von Solevorkommen könnten zwei bis drei erfolgreich gebohrte Bohrungen das Unternehmen schnell zu einer ersten Mineralressourcenschätzung führen.



Am ermutigendsten ist vielleicht, dass das Team so begeistert von all den Indikatoren ist, die es gefunden hat - von der Lithiumkonzentration im umgebenden Ton bis hin zu den m-t-Messungen, die den niedrigen spezifischen Widerstand zeigen, der auf mehrere große Sole-Aquifere hindeutet -, dass es möglicherweise ein Jahr Zeit spart, wenn es zuerst ein Bohrloch bohrt, anstatt Erkundungsbohrungen durchzuführen.



Die Kosten sind nur mäßig teurer - die Bohrung wird erst teurer, wenn sie für die Nutzung verstärkt wird, nachdem die Ressource definiert und als wirtschaftlich erwiesen wurde.



Der Vorteil herkömmlicher Erkundungsbohrungen ist die genauere Erfassung des umgebenden Bodens.



Für die Entnahme von Lithium-Soleproben ist ein Bohrloch jedoch wesentlich besser geeignet. Es stellt sicher, dass die Soleproben in höchster Qualität entnommen werden, und bietet die Möglichkeit, die Grundwasserleiter mit einer Vielzahl weiterer Tests erneut zu erschließen.



Indem Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) das Bohrloch von Anfang an installiert, könnte das Unternehmen bis zu einem Jahr an Erschließungszeit einsparen - so lange dauert es im Durchschnitt, ein Bohrloch von Grund auf zu installieren.



Dies ist die Art von Schritt, die die Bewertung des Unternehmens innerhalb relativ kurzer Zeit in die Nähe seiner mehrere hundert Millionen Dollar schweren Nachbarn katapultieren könnte.



Canter Resources (CSE: CRC, OTC: CNRCF) ist genau das Richtige







Sollte das Unternehmen die erwartete Lithium-Sole finden, könnte Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) eine der besten Bergbauinvestitionen des Jahres 2024 sein - und dem Managementteam ein zweites Unternehmen an der Spitze des Bergbauindex bescheren.



• Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, vom Lithium-"Weißgoldrausch", der derzeit die Märkte erfasst, zu profitieren...



• da Lithium in den kommenden Jahren voraussichtlich einer der Rohstoffe mit der besten Wertentwicklung sein wird...



• und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen selbst die rosigsten Prognosen übertrifft...



• und wenn Sie nach anderen Projekten suchen, die gute Ziele für staatliche Zuschüsse und Kredite darstellen, die darauf abzielen, Amerikas inländische Produktion strategischer Ressourcen zu unterstützen



Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) könnte genau das Lithiumunternehmen im Frühstadium sein, das für Ihr Portfolio sinnvoll ist. Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater, um herauszufinden, ob eine Investition in Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) das Richtige für Sie ist.







1. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/fact-sheet-securing-a-made-in-america-supply-chain-for-critical-minerals/ 2. https://www.ioneer.com/projects/about-rhyolite-ridge/ 3. https://www.prnewswire.com/news-releases/american-battery-technology-company-secures-up-to-50m-investment-to-support-commercial-scale-battery-material-construction-projects-301914806.html 4. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-29/us-weighing-record-1-billion-loan-for-massive-lithium-mine-in-nevada#xj4y7vzkg 5. https://www.reuters.com/markets/commodities/gm-lithium-americas-develop-thacker-pass-mine-nevada-2023-01-31/ 6. https://www.cnbc.com/2023/08/29/a-worldwide-lithium-shortage-could-come-as-soon-as-2025.html 7. https://www.cnbc.com/2021/10/28/biden-spending-framework-includes-555-billion-in-climate-incentives.html 8. https://www.csis.org/analysis/south-americas-lithium-triangle-opportunities-biden-administration 9. https://www.luckyminerals.com/news-releases-1/lucky-minerals-announces-new-strategic-investor-michael-gentile-a-18-m-non-brokered-private-placement-and-shares-for-services-agreement



Reykjavik (www.aktiencheck.de)Barbara Craig hat seit 2008 viele Veränderungen erlebt.Als sie und ihr Mann anfingen, in Zentralnevada nach Lithium zu schürfen - und die Rechnungen mit einem B&B bezahlten, das ihnen gehörte - waren sie die einzigen, die das taten.Vor 15 Jahren wussten nur wenige Menschen, wie wichtig Lithium für die moderne Welt werden würde.Und niemand war auf der Suche nach heimischen Vorkommen.Aber Barbara und ihr Mann Robert sahen, was kommen würde.Es zeichnete sich ein enormer Anstieg der Lithiumnachfrage ab, da Lithium-Ionen-Batterien zum Standardbestandteil von praktisch allen elektronischen Geräten wurden, von Elektroautos und Laptops bis hin zu tragbaren Lautsprechern und batteriebetriebenen Nachtlichtern.Die Verwendung von Lithium hat weiter zugenommen und ist zu einem der erklärten strategischen Metalle der USA geworden. Genau die Metalle, von denen die USA mehr im eigenen Land produzieren wollenIn Anbetracht der langen Vorlaufzeit von der Entdeckung bis zur Produktion von Lithiumminen - in vielen Fällen bis zu 10 bis 15 Jahre - ist es gut, dass die Craigs ab 2008 nach einheimischen Quellen für das "weiße Gold" suchten. Ihre einzigartigen Erkenntnisse verschafften dem Unternehmen einen Vorsprung vor einem Großteil der Konkurrenz.Kurz nachdem sie mit der Suche begonnen hatten, fanden sieRhyolite Ridge hat in den letzten 30 Millionen Jahren Lithium, Bor und eine Reihe anderer wertvoller vulkanischer Nebenprodukte in den umliegenden Tonstein und die Becken geliefert, darunter:, wo Ioneer Lithium (Marktkapitalisierung von 216 Millionen Dollar) ein Lithiumprojekt nur 17 Meilen vom Columbus Basin entfernt entwickelt- der einzige in Betrieb befindliche Lithium-Sole-Betrieb in Nordamerika - bezieht ihr Lithium ebenfalls aus Rhyolite Ridge. Sie befindet sich nur 28 Meilen vom Columbus-Becken entfernt.• Und das, 40 Meilen vom Columbus Basin entfernt. American Battery Technology (Marktkapitalisierung 192 Mio. $) erschließt diese Lithiumressource.Und einer der Hauptströme von Rhyolite Ridge endet direkt im Columbus Basin.Das Columbus Basin wurde zwar nie für die Lithiumproduktion erschlossen, beherbergte aber in den späten 1800er Jahren eine große Borax-Mine. Das Borax wurde an die kalifornische Küste verschifft, wo es zur Herstellung von Seife verwendet wurde.Bor und Lithium kommen nicht oft zusammen vor. Ioneer verfügt über umfangreiche Borvorkommen in seinem Rhyolite Ridge-Projekt,Die schiere Menge an Lithium-Tonstein, die von Ioneer erschlossen wird, half dem Unternehmen, einzu erhalten.American Battery Technology hat für sein Projekt vier Zuschüsse des Energieministeriums (DOE) in Höhe von insgesamt fast 70 Mio. $ erhalten, wobei 50 Mio. $ von einem institutionellen Investor stammen und weitere 20 Mio. $ als Teil des Zuschusses des US-Energieministeriums (DOE) gewährt wurdenUnd dann ist da noch der Thacker Pass von Lithium America. Das DOE prüft derzeit einen massivensowie eine erhebliche Investition von GM in Höhe von 650 Mio. $, das erst am Anfang seiner Reise steht und eine sehr geringe Marktkapitalisierung aufweist,Es gibt einen enormen Druck, diese Ressourcen zu erschließen, und das nicht nur, weil wir mehr heimische Produktion brauchen. Wir brauchen mehr Produktion, Punkt.Als Robert Craig 2008 von der Lektüre der Bergbaunachrichten aufschaute und zu seiner Frau sagte:, ahnte er, was kommen würde.Er erkannte das enorme Wachstum der Lithiumnutzung - von Laptops bis hin zu Elektrofahrzeugen.Und er konnte auch sehen, dass das Angebot nicht rechtzeitig steigen würde, um die Nachfrage zu decken.Und genau das ist geschehen:• Die Nachfrage wird bis 2025 voraussichtlich 1,5 Millionen Tonnen erreichen -• Und bis 2030 wird sich die Nachfrage nochmals verdoppeln und 3 Millionen Tonnen erreichen, also• Es ist sogar möglich, dass die Nachfrage diese Vorhersagen noch übertrifft, daDie ersten Auswirkungen dieser Angebotsverknappung sind bereits heute zu spüren:Dieser Anstieg hat sich etwas beruhigt, da die Lithiumproduktion ausgeweitet wird, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.Dennoch ist dies nur eine Atempause.Viele Analysten gehen davon aus, dass die Welt bis 2025 einen Lithiummangel haben wird - und das bei einem geringeren angenommenen EV-Wachstum, als wir es derzeit erlebenWenn wir diesen Wendepunkt erreichen - was so gut wie sicher ist, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis neue Ressourcen in Betrieb genommen werden - wird der Lithiumpreis wahrscheinlich wieder rapide ansteigen.Und das könnte Amerika in eine Zwickmühle bringen.Als Craigs mit der Suche nach Lithium begannen, waren sie auf der Suche nach Alkaliflächen.Der Grund? Die Craigs wussten, dass Sole eine der besten Quellen für Lithium ist. Es aus den Playas herauszuholen ist so einfach wie eine Bohrung.Die Gewinnung des Lithiums aus der Salzlösung ist ebenfalls relativ einfach und wirtschaftlich. Dank der jüngsten Fortschritte bei den Extraktionsmethoden sind diese sogar sauberer und effizienter als früher.Diese Ressourcen wurden in den Salzseen in den Anden gefunden, wo sich die Sole konzentriert und über Millionen von Jahren Lithium und andere Metalle aus dem alten Vulkangestein ausgewaschen hat.Der einzige Unterschied? Während das Lithium-Dreieck bereits recht gut erforscht ist, hatte vor 2008 nur Albemarle daran gedacht, hier in den USA nach Lithium zu suchen.Es war einfach nicht wertvoll genug, um eine Exploration zu rechtfertigen, bevor die Craigs ihre Suche begannen.Auf der Suche nach einer ähnlichen Geologie stießen die Craigs auf Rhyolite Ridge.Und die Anteile, die aus dieser Entdeckung entstanden sind, haben sich in wertvolle Projekte fürund andere verwandelt.Aber das Columbus-Becken - obwohl es von Rhyolite Ridge und anderen ähnlichen vulkanischen Gebirgszügen wie die anderen Gebiete gespeist wird - ist in einer sehr wichtigen Hinsicht einzigartig.Es ist einDas bedeutet, dass jedes Wasser, das in das Becken eindringt, dort verbleibt. Im Laufe der Äonen haben die lithiumhaltigen Gesteine, die sich hier befinden, das Wasser durch Millionen von Zyklen von Niederschlägen und Verdunstung immer wieder mit Lithium angereichert.Es verfügt über ein tiefes Grundgebirge - schätzungsweise bis zu 12.000 Fuß - und bietet Schichten über Schichten von Sedimentbecken, die die richtige Umgebung für lithiumreiche Solen darstellen.Obwohl das Columbus-Becken noch nicht richtig erkundet wurde, ging ein frühes Bohrloch 2.200 Fuß tief.In dieser Zeitspanne stieß man auf ein Netzwerk von Grundwasserleitern und Tonproben, die im Durchschnittvon oben nach unten enthielten, mitDiese Werte stimmen mit den Bohrergebnissen der umliegenden Projekte überein und deuten auf das Potenzial für eine wirtschaftlich nutzbare Ressource hin.Bislang wurden jedoch noch keine Proben der unterirdischen Lithium-Sole im viel versprechenden Zielgebiet selbst entnommen.Das macht dieses Projekt zu einem der vielversprechendsten Projekte mit noch nicht nachgewiesenen Ressourcen in Nordamerika.Die Sicherung von Wasserrechten ist heute eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, die hoffen, ein Projekt von der Entdeckung bis zu einem erfolgreichen Bergbaubetrieb in den Trockengebieten im Westen der USA voranzutreiben. In vielen Gebieten ist es nahezu unmöglich, neue Wasserrechte von den staatlichen Wasserbehörden zu erhalten. Landwirte und Viehzüchter, die über alte Wasserrechte verfügen, haben ein kleines Vermögen damit gemacht, Teile ihrer bestehenden Wasserrechte an Bergbauunternehmen zu verkaufen, die die knappe Ressource für die Entwicklung und den Betrieb ihrer Projekte benötigen.Canter Resources (ISIN: CA13810W1023, WKN: A3DE55, Ticker: 6O1, CSE: CRC, OTC: CNRCF) wird dieses Problem bei der Erschließung eines Lithiumvorkommens im Columbus Basin nicht haben, da das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, um sich die Wasserrechte zu sichern, bevor es sein erstes Bohrloch bohrt. Dies ist ein wichtiger früher Meilenstein für das Unternehmen und entschärft den potenziellen Entwicklungspfad des Projekts in der Zukunft, wenn Wasser nur noch schwer zu bekommen sein wird.Und das ist einer der Gründe, warum sich die besten Köpfe der Branche fürentschieden haben., sagt Barbara Craig über das Management- und Feldteam von Canter.Und man ist sich einig: Dieses Team ist eines der erfahrensten in der noch jungen heimischen Lithium-Sole-Branche.Es beginnt mit den Machern, den Craigs.- sie engagierten sich vor allen anderen, steckten die besten Claims ab, bevor potenzielle Konkurrenten die kommende Nachfrage vorhersagten, und entwickeln nun ihre besten Felder.Man kann sie als den Vater und die Mutter der US-Lithiumindustrie bezeichnen.und haben die wichtigsten Ressourcen für Ioneer, American Battery Technology, Pure Energy, American Lithium und andere gefunden.