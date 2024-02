Andrea Greisel, Portfoliomanagerin der Fürst Fugger Privatbank erkenne wieder ähnliche Vorzeichen: "Durch den Preisverfall bei Gewerbeimmobilien und den hohen Leerstand in den USA gerät der Bankensektor erneut unter Druck. Gleichzeitig läuft für die US-Geldhäuser im März die Möglichkeit aus, Staatsanleihen ohne Verluste an die Fed zu verkaufen." Wieder seien davon vor allem die Regionalbanken betroffen und deren Nervosität steige - zumal die ersten Häuser bereits Quartalsverluste ausweisen und Rückstellungen bilden müssten.



Die Sorge vor einer möglichen neuen Bankenkrise belaste auch die deutschen Banken, allen voran die Deutsche Pfandbriefbank (ISIN DE0008019001/ WKN 801900). Sie sei mit gut 10 Prozent ihrer Bilanzsumme im US-Markt für Gewerbeimmobilien engagiert. Das locke "Shortseller" an und das Institut habe mit einem Großangriff von Leerverkäufen zu kämpfen. Es bestehe aber ein großer Unterschied zu den US-Banken, so Andrea Greisel: "Die Deutsche Pfandbriefbank verfügt über substanzielle Kapitalpuffer. Analysten sehen daher eher ein Profitabilitätsthema und weniger ein Solvenzthema."



Gleiches gelte für den gesamten deutschen Bankensektor. Experten gingen derzeit zwar von einer geringeren Profitabilität aus, ein systemisches Risiko für den deutschen Bankensektor sähen sie aber nicht, so Andrea Greisel: "Trotz einer möglichen neuen Regionalbankenkrise in den USA, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass es zu einer Kettenreaktion kommt. Sollten die Notenbanken wirklich eingreifen müssen, fließt mehr Geld in die Märkte. Und das hat in der Vergangenheit den Märkten häufig Auftrieb verliehen." Die Aussichten würden daher verhalten optimistisch bleiben. (14.02.2024/ac/a/m)







In den vergangenen Wochen glänzten die Börsen mit neun Höchstmarken, so Andrea Greisel, Portfoliomanagerin der Fürst Fugger Privatbank.Zwischen die Allzeithochs von DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) würden sich jedoch zunehmend fragende Stimmen mischen. Außer den starken Tech-Champions würden viele Werte hinter dem klassischen Index zurückbleiben. Hinzu komme die wachsende Sorge einer möglichen Rückkehr der Bankenkrise in den USA. Erst im März 2023 sei mit der Pleite der Silicon Valley Bank eine Schockwelle durch die Kapitalmärkte gegangen. Zahlreiche andere US-Regionalbanken seien in Schieflage geraten. Nur das beherzte Eingreifen der FED habe Schlimmeres verhindert.