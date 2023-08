Prognosen würden auf eine Abschwächung gegenüber dem Vorjahr auf 4,7 Prozent hindeuten, während die monatliche Kennzahl voraussichtlich ihren Status quo von 0,2 Prozent beibehalten werde.



Beamte der US-Notenbank, die zuvor ihren datengesteuerten Ansatz bei politischen Entscheidungen betont hätten, seien bereit, diese Zahlen akribisch zu prüfen.



Das Streben nach Erreichen des Inflationsziels der FED von 2 Prozent sei nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die jahrelange Kampagne der Zentralbank mit aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen. Datentrends seit letztem Sommer würden darauf hindeuten, dass diese Straffungsmaßnahmen den Inflationsdruck wirksam eingedämmt hätten. Dennoch würden die politischen Entscheidungsträger auf ein mögliches Wiederaufleben der Inflation eingestellt bleiben und ihre Bereitschaft signalisieren, bei Bedarf weitere Zinsanpassungen vorzunehmen.



Letzte Woche sei der Referenzindex um 2,5 Prozent gefallen, was den stärksten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit März dargestellt habe. Dieser Rückgang, der darauf zurückzuführen sei, dass Anleger von den aufgelaufenen Gewinnen aus fünf aufeinanderfolgenden Wachstumsmonaten profitiert hätten, unterstreiche die Sensibilität des Index gegenüber der Marktdynamik.



Die Aufmerksamkeit der Anleger bleibe auch auf die Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen gerichtet, die letzte Woche für Marktturbulenzen gesorgt hätten, indem sie nach der Herabstufung des US-Kreditratings durch Fitch von AAA auf AA+ erheblich angestiegen seien.



Aus technischer Sicht gelte der aktuelle Rückgang als gesund und werde als Korrektur innerhalb des größeren sekundären Aufwärtstrends behandelt, solange der Index über seiner Unterstützung von 4.328 bleibe und die Indikatoren des Relative Strength Index (RSI) über 40 Prozent bleiben würden. Auch wenn die Preisentwicklung in den kommenden Monaten unruhiger werden könnte, bleibe der Gesamttrend zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin steigend. (09.08.2023/ac/a/m)





Dublin (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaftskalender dieser Woche ist relativ verhalten, wobei das Hauptaugenmerk auf dem US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juli liegt, der am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden soll, und dem Erzeugerpreisindex (PPI) für Juli, der am Freitag folgt. Welche Einschätzungen zur weiteren Vorgehensweise der FED sich daraus ergeben, erläutert Violeta Todorova, Senior Analystin beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares.Die bevorstehende CPI-Veröffentlichung werde voraussichtlich Einblick in die Entwicklung des Preisdrucks geben und die Marktstimmung hinsichtlich der möglichen Vorgehensweise der Federal Reserve (FED) im Hinblick auf ihre aggressive Zinserhöhungskampagne bestätigen. Sollten die Daten einen nachlassenden Inflationsdruck erkennen lassen, könnte dies die Erwartungen verstärken, dass sich die FED dem Abschluss ihres Zinserhöhungszyklus nähere.Ökonomen hätten jedoch eine mögliche Abweichung von den jüngsten Trends prognostiziert, was darauf hindeute, dass der letzte Monat zum ersten Mal seit Juni 2022 einen Anstieg des US-Inflationswachstums markiert habe. Ein solches Ergebnis würde möglicherweise das Narrativ einer nachlassenden Preisdynamik in der größten Volkswirtschaft der Welt erschweren.Die CPI-Veröffentlichung am Donnerstag werde den "Kern"-Index umfassen, der volatile Elemente wie Lebensmittel und Energie ausschließe.