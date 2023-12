Ein weiterer Faktor, der ihnen zugutekomme, sei das größere Exposure gegenüber alternativen und schneller wachsenden Bereichen des Immobilienmarktes, wie Datenzentren, Logistik, Lagerung, Gesundheitswesen und Wohnungsbau. In diesen Bereichen dürften die hauseigenen operativen Systeme dazu beitragen, dass der REIT weiterwachse und möglicherweise andere Immobilienvehikel übertreffe.



Als Investor sind wir immer auf der Suche nach Trendwenden, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die Möglichkeit, von einer veränderten Sichtweise zu profitieren, biete die Chance, Renditen zu erzielen. Mit Blick auf 2024 könnten wir nun an einem Wendepunkt im Zinszyklus angelangt sein, der in den letzten zwei Jahren ein beherrschendes Thema an den Märkten war, so die Experten von Janus Henderson Investors. Dabei seien börsennotierte REITs einer der am stärksten betroffenen Sektoren gewesen. Auch wenn es vielleicht verfrüht sei, würden die jüngsten Marktbewegungen zeigen, dass Anleger, sollte sich das Zinsumfeld ändern, gemiedene Sektoren wieder in Betracht ziehen sollten.



Dass REITs unbeliebt seien, sei für Janus Henderson Investors als spezialisierte Manager zwar traurig, aber nicht neu. Umfragen unter Fondsmanagern würden zeigen, dass das Engagement in diesem Sektor nahe dem Tiefstand der globalen Finanzkrise liege. Eine Stabilisierung der Zinssätze sei nach Meinung der Experten von Janus Henderson Investors ein wichtiger erster Schritt zur Erholung des Immobiliensektors. Allerdings würden die Experten von Janus Henderson Investors auch glauben, dass ein Zinsrückgang keine Voraussetzung für attraktive Renditen bei börsennotierten REITs auf heutigem Niveau sei. Sie würden schon jetzt zu Bewertungen gehandelt, die die Bedenken des Marktes vollständig widerspiegeln würden.



Auf dem privaten Immobilienmarkt dürfte das gestiegene Vertrauen in die Fremdkapitalkosten zu einer Belebung der Immobilientransaktionen führen, da die Preiserwartungen der Verkäufer realistischer würden und sich den Preisen annähern würden, die für Käufer sinnvoll seien (d.h. niedriger). Dieses Szenario würden die Experten von Janus Henderson Investors für die erste Jahreshälfte 2024 erwarten, was zu einer stärkeren Preisfindung und einer Rückkehr zu einem normaleren Transaktionsvolumen führen werde.



Auf dem börsennotierten REIT-Markt, auf dem die Aktien gemäß neuem Zinsumfeld bereits auf oder unter realistischeren Kursen notieren würden, würden Erholungen meist sechs bis neun Monate vor dem Tiefpunkt der direkten Werte beginnen. Überzogener Pessimismus werde abgebaut und die Anleger würden ihre Allokationen im Sektor wieder aufbauen. In dieser Phase dürften wir uns heute befinden, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Vertrauen in die Immobilienbewertungen lasse Anleger über die Makroturbulenzen hinausdenken und auf die Fundamentaldaten konzentrieren: Erträge und Ertragswachstum sowie die Fähigkeit der Managementteams, durch Entwicklungs- und Asset-Management-Initiativen Wert zu schaffen. Während das Zinsplateau die kurzfristige Kapitalwachstumsstory für Immobilien insgesamt begrenzen könnte, seien nicht alle Immobilien in allen Regionen, Sektoren und Unternehmen gleich.



Für 2024 sei Janus Henderson Investors daher wieder zuversichtlicher und überzeugter, was die Chancen bei börsennotierten REITs angehe. In einem Immobilienmarkt mit Gewinnern und Verlierern würden die Experten an eine gute Positionierung des börsennotierten REIT-Sektors glauben, der mehr "richtige" Immobilien besitze und in den meisten Märkten von einem leichteren Zugang und deutlich niedrigeren Kapitalkosten profitiere.



Eine veränderte Makrolage könnte Anleger dazu veranlassen, sich wieder mit börsennotierten REITs zu befassen, Untergewichtungen abzubauen und den Sektor von seinem derzeit niedrigen Niveau aus wieder positiv zu bewerten sowie den Schwerpunkt wieder auf die angebotenen attraktiven und wachsenden Dividenden zu legen. Zinssenkungen, sollten sie kommen, würden wahrscheinlich weitere Anreize bieten.



Zudem hätten Nachzügler das Potenzial, an den Aktienmärkten zu Spitzenreitern zu werden. Die Tatsache, dass börsennotierte REITs noch nie drei Jahre hintereinander negative Renditen erzielt hätten, sei ein gewisser Trost und man könne sich fragen, ob "alle guten Dinge drei seien"?





London (www.aktiencheck.de) - Auch wenn 2023 zweifellos neue Herausforderungen mit sich brachte, waren die wichtigsten Faktoren für die Performance von Real Estate Investment Trusts (REITs) weiterhin die Entwicklung der erwarteten Zinssätze und insbesondere der Realzinsen, so Guy Barnard, Co-Head of Global Property Equities von Janus Henderson Investors.Dies habe zu weiterer Volatilität am globalen REIT-Markt im Jahr 2023 geführt, aber letztlich nur zu geringen Renditen, wobei der FTSE EPRA Nareit Developed Index in US-Dollar zum Zeitpunkt der Berichterstellung (27. November 2023) um etwa 1% zurückgegangen seiWährend der börsennotierte Immobilienmarkt die veränderten Zinserwartungen weiterhin in seiner täglichen Preisfindung widerspiegele, sei auf den privaten Immobilienmärkten eine langsamere Korrektur zu beobachten.Auch 2023 spiegeln die vielen Schlagzeilen über "Gewerbeimmobilien (CRE) in der Krise" nicht ganz die Realität wider, die wir als aktive Investoren am börsennotierten REIT-Markt sehen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Der US-amerikanische Büromarkt sei bekanntlich ein äußerst schwieriges Umfeld für Vermieter, mache aber nur einen kleinen Teil des REIT-Sektors aus (4% der börsennotierten US-REITs) und werde zudem von den Experten von Janus Henderson Investors nicht berücksichtigt.Auch die Herausforderungen, denen sich die US-Regionalbanken gegenübersehen, und die damit einhergehende geringere Kreditverfügbarkeit werden eher die privaten als die börsennotierten Immobilienmärkte, in die wir investieren, vor größere Probleme stellen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Für Letztere sei der Verschuldungsgrad historisch niedrig und die Unternehmen hätten weiter ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital zu nach wie vor günstigen Konditionen aufzunehmen.Man darf auch nicht vergessen, dass trotz der erheblichen Abwertung des REIT-Marktes in den letzten Jahren die Geschäftsergebnisse der Unternehmen, in die wir investieren, im Allgemeinen gut waren, so die Experten von Janus Henderson Investors. Für 2023 werde mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Bereich gerechnet. Die Kombination aus anhaltendem Wachstum und sinkenden Aktienkursen mache börsennotierte REIT-Aktien deutlich "billiger". Während die weltweiten REIT-Aktienkurse seit Anfang 2022 um mehr als 25% gesunken seien, seien die REIT-Cashflows pro Aktie um ca. 13% gestiegen (UBS-Daten). Dies habe zu einem Rückgang der Gewinnmultiplikatoren geführt, der größer gewesen sei als in jedem anderen Aktiensektor.Für die Zukunft sähen die Experten von Janus Henderson Investors den Immobiliensektor als einen Sektor, der Risiken und Chancen für Investoren biete. Risiken für Unternehmen, die sich in guten Zeiten zu stark verschuldet hätten und bei Fälligkeit dieser Kredite vor schwierigen Refinanzierungsverhandlungen stünden. Risiken für diejenigen, die in Bereichen des Immobilienmarktes mit struktureller Überalterung, hohen Leerständen und fehlender Preissetzungsmacht zu kämpfen hätten.Die Experten von Janus Henderson Investors sähen jedoch künftig mehr Möglichkeiten auf dem börsennotierten REIT-Markt. Solide Bilanzen sollten vielen Aktiengesellschaften ermöglichen, opportunistisch Immobilien zu kaufen und von Verkäufern zu profitieren, die zwar gute Gebäude besitzen würden, aber schwache Bilanzen hätten.Der Zugang zu Kapital und die im Vergleich zu ungelisteten Immobilien relativ niedrigen Kosten börsennotierter REITs seien nach Ansicht der Experten von Janus Henderson Investors die Voraussetzung für ein schnelleres Wachstum in den kommenden Jahren - ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Diese Dynamik habe es schon früher gegeben und zu einer starken Performance börsennotierter REITs geführt.