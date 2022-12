Die globalen Immobilienrenditen seien von 4,3% Ende 2021 auf 5,7% Ende Oktober 2022 gestiegen, d. h. die Aktienmärkte hätten eindeutig stark auf die Bewegungen an den Anleihemärkten reagiert und seien gesunken.



Einige dieser Renditeausweitungen hätten sich bereits in einigen direkten Immobilienmärkten niedergeschlagen. Vor allem in Großbritannien sei sehr schnell gehandelt worden, und die Bewerter hätten sich rasch auf diese neue Situation eingestellt. Die Spitzenrenditen für Gewerbeimmobilien in Großbritannien seien in den letzten zwölf Monaten um rund 50 Basispunkte gestiegen, während die Spitzenrenditen im Logistiksektor seit Mai 2022 um 175 Basispunkte gestiegen seien. Natürlich würden sich nicht alle Märkte in diesem Umfang bewegen, und möglicherweise seien die Bewerter auch etwas voreilig gewesen. Aber die Tatsache, dass börsennotierte globale Immobilienaktien im Durchschnitt 160 Basispunkte Renditeanstieg eingepreist hätten, zeige den Experten, dass eine konstruktivere Sicht des Marktes bereits in den Aktienkursen börsennotierter REITs berücksichtigt worden sei. Das beruhige die Experten etwas.



Weitere Aspekte, die bei steigenden Fremdkapitalkosten zu berücksichtigen seien, seien die finanzielle Stabilität der Unternehmen, insbesondere wenn die Bilanzen gut kapitalisiert seien, und die Auswirkungen auf die Cashflow-Stabilität. In dieser Hinsicht sehe es derzeit besser aus als je zuvor in der jüngeren Geschichte. Die aktuelle gewichtete durchschnittliche Laufzeit der in den USA börsennotierten REITs liege bei über sieben Jahren, und auch die Verschuldung sei niedrig. Börsennotierte REITs hätten nur etwa 17% variable Schulden, verglichen mit etwa 60-70% bei den größten privaten Immobilienverwaltern.



Ein letzter Aspekt, den man bei den Fundamentaldaten von Immobilien berücksichtigen sollte, sei die Frage, was mit dem Mietniveau geschehe und wie es sich bei einem Konjunkturrückgang auswirken werde.



Bislang seien die wichtigsten Fundamentaldaten stark geblieben. Zweifelsohne könnte mit einsetzender Rezession ein gewisser Glanz verloren gehen, aber da das Angebot aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 relativ gering sei und bestimmte Sektoren mit strukturellem Wachstum wie Logistik, Rechenzentren und Einzelmieterwohnungen sich immer noch einer robusten Nachfrage erfreuen würden, bestehe das Potenzial, dass das allgemeine Mietwachstum 2023 positiv bleibe.



Diese Ertragsstabilität sei für das Team der Experten im kommenden Jahr ein wichtiger Aspekt. Die Experten seien nach wie vor der Meinung, dass eine Konzentration auf Bereiche mit strukturellem Wachstum und Unterangebot dazu beitragen könne, negative zyklische Kräfte abzufedern.



Nach den jüngsten Renditen des ODCE-Index, der die Wertentwicklung privater US-Immobilien abbilde, seien die Bewertungen privater Fonds seit Jahresbeginn bis zum 30. September 2022 um 12% gestiegen - ein deutlicher Unterschied zu börsennotierten US-REITs, die im gleichen Zeitraum um fast 30% gefallen seien. Eine Abbildung der Experten zeige, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit zwar keine Prognose für künftige Renditen zulasse, sich der Kauf von börsennotierten REITs auf dem aktuellen Bewertungsniveau im Vergleich zu privaten Immobilien aber langfristig als kluger Schachzug für Anleger erwiesen habe.



Nach Ansicht der Experten bestehe kaum Zweifel an einer Anpassung der Bewertungen von privaten Immobilien im Jahr 2023. Auch wenn weitere Herausforderungen auf uns zukommen werden, glauben wir, dass die heutige Ausgangssituation die künftige Realität besser widerspiegelt, so die Experten von Janus Henderson Investors. (12.12.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Letztes Jahr um diese Zeit sahen wir 2021 als ein Jahr der Erleichterung angesichts der Ereignisse im Jahr 2020, so die Experten von Janus Henderson Investors.Diese Erleichterung habe nicht sehr lange angehalten, da sich die angekündigten "Temposchwellen" als ein sehr großes inflationsbedingtes Hindernis entpuppt hätten, die für die Märkte schwer zu passieren gewesen sei.2022 scheine das schlechteste Jahr seit mehr als zwei Jahrhunderten für die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zu werden. Normalerweise würden Aktien ein gewisses Gegengewicht zu schwächeren Anleihemärkten bieten - dieses Mal sei dies jedoch nicht der Fall gewesen. Der MSCI World Index liege zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 16% im Minus, was für ein ausgewogenes 60/40-Portfolio die schlechteste annualisierte Rendite seit hundert Jahren bedeute.In der Tat habe es keinen Ort gegeben, an dem man sich habe "verstecken" können - auch Immobilienaktien seien nicht verschont worden. Während börsennotierte REITs in der Vergangenheit bewiesen hätten, dass sie in Zeiten steigender Inflation gut performen könnten, habe es sich 2022 anders verhalten. Globale Real Estate Investment Trusts (oder REITs, gemessen am FTSE EPRA Nareit Developed Total Returns Index) seien um fast 24% gefallen. Was die meisten Anleger jedoch überrascht habe, seien das Ausmaß und die Hartnäckigkeit der Inflation sowie die Reaktion der US-Notenbank gewesen, die die Zinsen so schnell angehoben habe wie seit 1988/89 nicht mehr.Andererseits seien europäische Immobilien in US-Dollar um 40% gefallen, da der Markt das niedrige Zinsniveau schnell neu eingepreist habe und nun mit einem noch nie dagewesenen - auch nicht während der globalen Finanzkrise - Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) gehandelt werde. Unterdessen habe der in den USA notierte REIT-Markt bis zum 18. November eine Rendite von -23% verzeichnet. Hier hätten Hotels und Einzelmieterobjekte zu den Spitzenreitern gehört, während die Wachstums- und Nichtwachstumssektoren Industrie und Büro die schwächsten gewesen seien.Während die Aktienkurse gefallen seien, was zu höheren EBITDA/EV-Renditen geführt habe (eine hilfreiche Methode, über marktimplizierte schuldenbereinigte Immobilienrenditen nachzudenken), seien die Anleiherenditen schneller gestiegen. Dies habe dazu geführt, dass sich der Spread (die Differenz zwischen globalen REITs und den Renditen 10-jähriger Staatsanleihen) auf den langfristigen Durchschnitt verengt habe.