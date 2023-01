Oberursel (www.aktiencheck.de) - Der Börsenjahrgang 2022 bereitete Anlegerinnen und Anlegern, abgesehen von einem versöhnlicheren vierten Quartal, wenig Freude, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Dies alles habe - über das gesamte Jahr 2022 betrachtet - zu einem Rückgang der Aktienbewertungen geführt, auch wenn sich die Unternehmensgewinne diesseits und jenseits des Atlantiks bisher robust gezeigt hätten. All das sei bei Aktien nicht allzu ungewöhnlich, besonders angesichts der vorangegangenen kräftigen Erholung von den zuvor gesehenen Corona-Tiefstständen.Die Experten würden gute Chancen sehen, dass sich die Aktienmärkte 2023 trotz einiger Rückschläge weiter erholen könnten. Der positive Jahresbeginn an den Börsen - der DAX40 steige hunderte Punkte - könnte ein Indiz hierfür darstellen. Anleger würden an den ersten Börsentagen des neuen Jahres ihrer Hoffnung Ausdruck geben, dass das neue Jahr besser laufen solle als das abgelaufene. Der Ausblick auf eine weniger straffe Geldpolitik der US-Notenbank ab Herbst 2023 und auf einen Wiederaufschwung in Europa nach dem Winter könnte insgesamt für ein positives Umfeld sorgen. Auch an den Rentenmärkten könnte, wie ausführlich beschrieben, eine Trendwende bevorstehen, die es zu nutzen gelte. (Ausgabe Januar 2023) (05.01.2023/ac/a/m)