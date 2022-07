Abseits der Verbraucherpreise seien abermals die Gaslieferungen im Fokus gestanden. Der russische Energieriese Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) habe am Mittwoch mitgeteilt, dass keine Unterlagen vorlägen, aus denen hervorgehe, dass Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) die Gasturbine für die Nord Stream 1-Pipeline aus Kanada einführen dürfe. Gazprom habe außerdem erklärt, es sei daher nicht möglich, eine Aussage über den sicheren Betrieb der für die Pipeline wichtigen Kompressorstation Portovaya zu treffen. Damit bestehe weiterhin Unsicherheit über die Wiederinbetriebnahme der Pipeline.



Positives hingegen habe es rund um die Gesprächsrunde zur Lösung der Getreidekrise zu vermelden gegeben. Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen wollten nächste Woche ein Abkommen unterzeichnen, das die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte ans Schwarze Meer vorsehe.



Am Rohstoffmarkt selbst seien jedoch kaum größere Bewegungen zu verzeichnen gewesen. Die Ölpreise hätten moderat zugelegt, wobei die Nordseesorte Brent die Marke von USD 100 nicht habe zurückerobern können. Der Goldpreis habe ebenfalls Zuwächse verzeichnet, stecke aber weiterhin unter USD 1.750 fest. Der Bitcoin komme ebenfalls nach wie vor nicht wirklich in die Gänge und sei abermals daran gescheitert, die Marke von USD 20.000 zurückzuerobern.

Der Auftakt des Handelstages verlaufe bisweilen freundlich. In Asien notiere die Mehrheit der Aktienbörsen fester.



Unternehmensseitig würden heute traditionell die US-Großbanken die Berichtssaison eröffnen. Neben den üblichen wirtschafts- und geopolitischen Themen würden dementsprechend in den kommenden Wochen auch vermehrt Quartalsergebnisse und Unternehmensausblicke den Newsflow bestimmen. (14.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war geprägt von der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit 9,1% hätten die Verbraucherpreise so stark zugelegt wie seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Die erhoffte Entspannung sei dadurch ausgeblieben, schließlich habe die Konsenserwartung bei 8,8% gelegen. Die Aktienmärkte hätten unmittelbar mit deutlichen Abgaben reagiert. Nicht nur in Europa, sondern auch im vorbörslichen US-Handel seien die namhaften Indices ins tiefrote Terrain gerutscht. Im späteren Handelsverlauf hätten jedoch die Verluste mehrheitlich wieder wettgemacht bzw. reduziert werden können. Während die europäischen Börsen mit einem Minus von rund 1% geschlossen hätten, hätten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) & Co. die Inflationsdaten deutlich besser weggesteckt und zwischenzeitlich gar in die Gewinnzone gedreht, wenngleich diese bis Handelsschluss nicht habe gehalten werden können.