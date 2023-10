Der Luxusgeschäftsstatus von Birkenstock lege nicht nur die Beteiligung von LVMH nahe, sondern auch die Ernennung von Alexandre Arnault (Sohn des Vorstandsvorsitzenden der LVMH-Holdinggesellschaft und einer der reichsten Männer der Welt) in den Vorstand von Birkenstock. Financière Agache, ein Büro der Familie Arnault, habe Interesse am Kauf weiterer Aktien im Wert von bis zu 325 Millionen US-Dollar bekundet (wahrscheinlich ein weiterer Anteil von mehr als 3%). Ein norwegischer Staatsfonds und Durable Capital Partners hätten ebenfalls Interesse am Kauf von Aktien im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar bekundet. Seit Mitte September sei Birkenstock bereits das vierte große Unternehmen, das auf dem US-Markt debütiere.



Die Aktien des Chipherstellers Arm seien gegenüber dem IPO-Preis um 10% gefallen, Instacart habe mehr als 20% verloren und die Aktien des Marketingunternehmens Klaviyo würden im Vergleich zum Ersttagspreis unverändert gehandelt. Sollten sich die Birkenstock-Aktien bereits am Tag des Börsengangs als deutlich überbewertet erweisen, könnte die Risikoprämie als moderat angesehen werden und schließlich zu einer Abwertung führen, bis sich Nachfrage und Angebot auf einem Niveau stabilisieren würden, das mehr Raum für weiteres Wachstum schaffe. Es sei auch zu bedenken, dass Spekulanten am Tag des Debüts möglicherweise übermäßig aktiv seien. Wenn die Stimmung am breiteren Aktienmarkt positiv sei, könne man gleich zu Beginn eine Kaufeuphorie verspüren. Seien Anleger immer noch bereit, für Qualitätsaktien "zu viel zu bezahlen"? Wir werden es morgen herausfinden, so die Experten von XTB. (News vom 10.10.2023)



Kurzprofil Birkenstock Group B.V. & Co. KG:



BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von Geographie, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer Kategorie übergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte der Lifestyle-Marke, die Produkte in den Bereichen Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik umfasst. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.



Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern glauben wir, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreiben wir eine vertikal integrierte Fertigung und produzieren alle unsere Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montieren wir über 95% unserer Produkte in Deutschland und beziehen über 90% unserer Materialien und Komponenten aus Europa. Wir verarbeiten unsere Rohstoffe nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche und verfügen über hochmoderne wissenschaftliche Labore zur Materialprüfung.



BIRKENSTOCK ist in Deutschland mit operativen Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Börsengang von Birkenstock - Der deutsche Schuhhersteller feiert morgen ihr Debut an der NYSE - AktiennewsDie deutsche Schuhmarke Birkenstock wird morgen zu einem der ältesten börsennotierten Unternehmen Europas, so die Experten von XTB.Seine Ursprünge würden bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückreichen, obwohl die Beliebtheit seiner Produkte in den 1960er Jahren im Zuge der Hippie-Bewegung und in jüngster Zeit im Zuge des "Barbie"-Films sprunghaft zugenommen habe in dem seine Schuhe aufgetaucht seien. Werde es Birkenstock gelingen, die positive Dynamik zu nutzen und Popularität, solides Wachstum und verbesserte Margen in Börsenerfolge umzuwandeln? Anleger würden sich auf einen der fünf größten Börsengänge seit 2022 vorbereiten. Birkenstock-Aktien würden morgen, Mittwoch, 11. Oktober, an der New Yorker Börse debütieren.Birkenstock sei bekannt für seine patentierte, fußgerechte, natürliche Einlegesohle. Dank ihr könne die Kampagne als "Das bequemste und gesündeste Schuhwerk der Welt" erfolgreich durchgeführt werden. Es gebe einen Grund, warum der Weltkonzern LVMH über seinen L Catterton-Fonds im Jahr 2021 immer noch eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben habe. Werde sich das alles in einen steigenden Aktienkurs und ein erfolgreiches Debüt am US-Aktienmarkt verwandeln?Obwohl Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Dynamik der Weltwirtschaft bestehen, scheinen Verbraucher in den Märkten der entwickelten Welt, in denen Birkenstock derzeit erhältlich ist, immer noch bereit zu sein, viel (und vielleicht sogar zu viel?) für Qualitätsschuhe zu zahlen, die den täglichen Komfort verbessern würden Gesundheit, so die Experten von XTB. Niemand bestreite, dass das Unternehmen ein großartiges Produkt habe - seine Börsenbewertung könnte jedoch eine weitgehend davon unabhängige Geschichte werden.Die aktuelle Bewertung deute darauf hin, dass das Unternehmen eine Bewertung anstrebe, die für einige Luxusmarken charakteristisch sei, die über einen "weiten Burggraben" verfügen würden - Wettbewerbsvorteile und ein Produkt, das hohe Margen generiere und sich auch in schwächeren Konjunkturphasen einer zumindest zufriedenstellenden Nachfrage erfreue. Birkenstock scheine eine Reihe grundlegender Voraussetzungen zu erfüllen, die zu einer weiteren globalen Expansion führen könnten. Langfristig sähen die Aussichten des Unternehmens ermutigend aus, kurzfristig könnte die Bewertung jedoch erheblich schwanken.