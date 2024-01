Überblick

Finanzielle Performance

Im Jahr 2019 zeigte Paypal ein beeindruckendes Wachstum, wobei das Unternehmen sowohl bei Umsatz als auch bei Nettogewinn signifikante Steigerungen verzeichnete. Der Gesamtumsatz erreichte 17,77 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist umso bemerkenswerter, da der Verkauf des US-Verbraucherkreditportfolios an Synchrony im Juli 2018 das Umsatzwachstum um etwa drei und ein halbes Prozent beeinträchtigt hatte. Der Nettogewinn stieg um 28% auf 2,46 Milliarden US-Dollar, was Paypals anhaltenden Erfolg und seine führende Position im Markt für digitale Zahlungen unterstreicht.



Zudem wurde im Jahr 2019 eine Reihe von Meilensteinen erreicht: Paypal fügte 37,3 Millionen neue aktive Konten hinzu, was die Gesamtzahl der aktiven Konten auf 305 Millionen erhöhte – ein Anstieg von 14% im Jahresvergleich. Das Unternehmen verzeichnete im gleichen Jahr 12,4 Milliarden Zahlungstransaktionen, was einem Anstieg von 25% entspricht. Das Gesamtzahlungsvolumen belief sich auf 712 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 23%. Venmo, eine weitere beliebte Zahlungsplattform von Paypal, verarbeitete mehr als 102 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 65% entspricht.



Vergleich mit Konkurrenten

PayPal, als etablierter Marktführer im Online-Zahlungssektor, hält aufgrund seiner innovativen Lösungen und breiten Akzeptanz eine starke Marktposition. Die Fintech-Landschaft entwickelt sich jedoch schnell, mit neuen Akteuren und Technologien, die Herausforderungen und Chancen für PayPal darstellen. Der digitale Zahlungsmarkt wächst robust, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 15,30% von 2023 bis 2028.



PayPal sieht sich starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Block (ehemals Square), Stripe, Amazon Pay, Google Pay und traditionelle Akteure wie Visa und Mastercard gegenüber. Momentan ist PayPal immer noch der beliebteste Zahlungsabwickler bei Online-Plattformen aus den unterschiedlichsten Sektoren, darunter auch Online Casinos, wie sich beispielsweise an der Liste von Online Casinos mit PayPal auf casino.org erkennen lässt. Jeder dieser Wettbewerber bringt einzigartige Stärken in den Markt, fordert PayPals Dominanz heraus und gestaltet die Zukunft der Branche durch Innovation. PayPal hat in Technologie investiert, um seine Stellung als Marktführer zu verteidigen, aber der Wettbewerbsdruck und begrenzte Skalierungseffekte stellen Fragen über das Ausmaß seines wirtschaftlichen Burggrabens.



Risiken & Herausforderungen für Paypal

Trotz seiner dominanten Marktposition sieht sich PayPal verschiedenen Risiken und Herausforderungen gegenüber. Im ersten Quartal 2023 verzeichnete PayPal einen Kursrückgang von etwa 17 Prozent, was auf die Margenprognose des Unternehmens für einen leichten Rückgang hinweist. Dennoch wurden 5,8 Milliarden Transaktionen durchgeführt, ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. PayPal hat Maßnahmen ergriffen, um das Anlegervertrauen wiederzugewinnen, einschließlich eines Aktienrückkaufs im Wert von 4 Milliarden Dollar. Darüber hinaus integriert PayPal Web3-Anwendungen zur Vereinfachung des Kaufprozesses und investiert aktiv in Krypto- und Blockchaintechnologien. Zusätzlich wurde von der Tochtergesellschaft Venmo ein neuer Account-Typ, der "Teen-Account", angekündigt, der sich an junge Menschen richtet und ab Juni 2023 in den USA verfügbar sein wird.



Fazit

Trotz der zunehmenden Konkurrenz sowie einiger Unternehmensinterner Schwächen bleibt PayPal weiterhin ein starker Titel im Fintech-Sektor. Aufgrund seiner langen Position als Marktführer stellt sich allerdings die Frage, wieviel Wachstumspotenzial noch im Unternehmen steckt. Ob PayPal zum aktuellen Zeitpunkt noch das Zeug zum Tenbagger hat, mag angezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist, dass das Unternehmen seine Marktposition weiter festigen wird als sich auf die Erschließung neuer Märkte zu konzentrieren. Langfristig könnte dies die Grundlage für einen starken Dividendentitel sein, wobei es bisher noch keine Ausschüttungen gegeben hat. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Lage um PayPal zu unklar, weshalb wir den Titel als "Hold" einstufen. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Bärenmarkt scheint sich dem Ende zuzuneigen - dem DAX ist bereits ein neues Allzeithoch gelungen und auch Technologieaktien sind auf dem Weg der Erholung vom Abverkauf der letzten beiden Jahre. Ein Titel, bei dem die Erholung trotz guter Fundamentaldaten auf sich warten lässt, ist PayPal - nun stellt sich die Frage: Ist PayPal jetzt eine gute Kaufgelegenheit oder handelt es sich um eine Value Trap?Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Sie erfordert eine gründliche Analyse aktueller Finanzdaten von Paypal, der Trends im Technologiesektor sowie der übergeordneten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Gegründet im Jahr 1998, hat sich Paypal zu einem der führenden Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen entwickelt und ist heute eine der weltweit am besten bewerteten digitalen Zahlungsplattformen. Ursprünglich als Tochterunternehmen von eBay bis 2015, ist Paypal nun ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in San José, Kalifornien sowie einem europäischen Tochterunternehmen in Luxemburg. Seit seiner Entstehung aus der Fusion zweier Unternehmen im Jahr 2000, hat das Unternehmen nicht nur über 300 Millionen aktive Nutzerkonten weltweit gewonnen, sondern auch weitere populäre Zahlungsdienste wie Venmo oder Xoom in sein Portfolio integriert.