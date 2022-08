Zumindest aber am Freitag sei der aktuellen Rally wieder etwas der Wind aus den Segeln genommen worden. Der veröffentliche US-Arbeitsmarktbericht sei deutlich besser ausgefallen als erwartet, und stelle die US-Wirtschaft wesentlich robuster dar als viele Analysten angenommen hätten. Die Börsen hätten daraufhin sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks mit Abgaben reagiert. Die Marktreaktion möge paradox erscheinen, sei eine robuste Wirtschaft doch normalerweise ein guter Nährboden für eine solide Aktienperformance. Dies sei grundsätzlich auch richtig, würde die anhaltende Dynamik der US-Konjunktur nicht auch gleichzeitig eine noch schärfere Gangart der US-Notenbank implizieren. Dass der Aktienmarkt weiterhin zwischen Konjunkturdaten und Geldpolitik hin- und hergerissen sei zeige auf, auf welch wackeligen Beinen die Kursanstiege der letzten Wochen stünden.



Gänzlich unbegründet seien letztgenannte freilich nicht. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal habe bisher vorwiegend positive Überraschungen gebracht. Sowohl die europäischen Unternehmen als auch Corporate America würden dementsprechend weitgehend solide Wachstumszahlen ausweisen und auch die Unternehmensausblicke würden im Aggregat vielversprechend erscheinen. Während die Berichtssaison also eine der großen Stützen der letzten Wochen gewesen sei, ebbe diese nun langsam ab. Diese Woche stünden noch einige europäische Schwergewichte auf der Agenda, in den USA hingegen werde sich die Anlegerschaft wieder vermehrt den Makrodaten zuwenden: Dort stünden vor allem die Verbraucherpreise am Mittwoch im Fokus.



In Asien handele die Mehrheit der Börsen heute mit Abgaben. Speziell heute sei für europäische Börsen mit keinen großen Impulsen zu rechnen. Datenseitig stehe lediglich die Veröffentlichung des Sentix-Index auf der Agenda.



Am Rohstoffmarkt seien die starken US-Konjunkturdaten am Freitag ebenfalls nicht ungehört geblieben. So habe sich der Ölpreis von seinem Tagestief am Freitag erholt, wenngleich dieser trotzdem weiterhin deutlich unter USD 100 geblieben sei. Heute Morgen handele der Ölpreis moderat fester. Leidtragender der gestiegenen Marktzinsen sei hingegen der Goldpreis gewesen. Dieser habe rund 1% nachgegeben und habe den Handel heute beinahe unverändert eröffnet. Wenig Bewegung gebe es auch beim Bitcoin. Dieser hadere weiterhin mit der Marke von USD 24.000. (08.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Es war bereits die dritte Handelswoche in Folge, in welcher die namhaften Indices Kursgewinne verbuchen konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Obwohl die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zuletzt wieder angestieg seien, führe das Segment der Tech-Aktien die jüngste Erholung weiterhin an.