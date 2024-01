Laut dem FedWatch Tool der CME rechne die Mehrheit der Marktteilnehmer dennoch mit einer Zinssenkung bei der FED-Sitzung im März. Habe die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes um 25 Basispunkte vor den Inflationsdaten bei 66% gelegen, seien es jetzt xx Prozent.



Einer Senkung der Leitzinsen im Mai dürfte auch nach den Dezember-Daten nichts mehr im Weg stehen. Habe die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte vor den Daten noch bei 96% gelegen, seien es jetzt knapp 97%.



An den Börsen kommen die Daten erst einmal nicht gut an. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beispielsweise falle in einer ersten Reaktion um 70 Punkte auf 16.670 Zähler. Der Euro notiere bei 1,0987 USD und damit fast auf dem Niveau wie vor der Bekanntgabe der Inflationsdaten. Der Goldpreis bewege sich ebenfalls kaum verändert.



An den Rentenmärkten würden sich die Daten ebenfalls etwas auswirken. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds notiere wieder über 4%.



Die Inflationsdaten würden eher negativ überraschen. Es zeige sich, dass die Teuerung nicht so einfach in Richtung Zielmarke zu bremsen sei. Offensichtlich hätten sich aber die Anleger damit weitestgehend abgefunden. Einem neuen Test der Allzeithochs stehe daher kaum etwas dagegen. (11.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Minuten habe das Büro für Statistik des US-Arbeitsministeriums die Inflationsdaten für Dezember veröffentlicht, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Es bestätige sich, dass die Teuerung hartnäckig und von der Zielmarke von 2% noch ein weites Stück entfernt sei. Die Börsen würden mit Abschlägen auf die neuesten Daten reagieren.Der Preisauftrieb in den USA sei wieder etwas stärker geworden. Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,4% gestiegen, nach plus 3,1% im Vormonat. Volkswirte hätten lediglich einen leichten Anstieg auf 3,2% erwartet. Die Kerninflationsrate sei mit ihren 3,9% auch etwas höher als erwartet und damit noch auf einem relativ hohen Niveau. Aus diesem Grund dürfte FED-Präsident Jerome Powell den Anlegern weiterhin wenig Hoffnungen machen, bereits im ersten Quartal 2024 die Zinsen zu senken. Erst zur Jahresmitte 2024 dürfte die Inflation annähernd dem Fed-Inflationsziel von 2% entsprechen und damit Raum für Zinssenkungen schaffen.