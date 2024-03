Die US-Börsen hätten schon am Mittwoch in der Schlussphase des Handels deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf womöglich drei FED-Leitzinssenkungen in diesem Jahr mit Start im Juni bekommen. Die Marktteilnehmer hätten zuvor - insbesondere nach den enttäuschend hohen Inflationsdaten in den ersten Monaten des neuen Jahres - Schlimmeres erwartet. Gestern habe die gute Stimmung - sicherlich auch gestützt durch erfreuliche Notenbank-Meldungen aus Europa - weiter angehalten und die wichtigsten US-Aktienindices hätten um weitere 0,3 bis 0,7% zugelegt, wobei sich diesmal Standardwerte tendenziell besser entwickelt hätten als etwa Technologiewerte.



An den Rohstoffmärkten sei es in Anbetracht von Zinshoffnungen und Aktienmarktrally relativ ruhig geblieben bzw. hätten die Notierungen sogar tendenziell nachgegeben: Der Ölpreis sei - gemessen am Preis für ein Fass der Sorte Brent - leicht auf gut USD 85 zurückgefallen und eine Feinunze Gold bekomme man nun rund 1,5% günstiger für rund USD 2.170. Der Bitcoin habe sich nach seiner Berg- und Talfahrt der Wochenmitte wieder stabilisieren können und liege nun gut 1% tiefer als gestern um diese Zeit bei etwa USD 66.400.



Die asiatischen Aktienmärkte könnten nur zum Teil und eingeschränkt mit ihren europäischen und nordamerikanischen Pendants mitfeiern. Die Aktienindices in Japan und Indien würden sich aktuell im Plus befinden, insbesondere in China gehe es aber teils um mehr als 2% nach unten. Hier mache man sich um Unternehmensgewinne und den weiter unter Druck stehenden Immobiliensektor Sorgen.



Unternehmensmeldungen stünden heute keine beachtenswerten auf der Agenda, dafür aber mit den ifo-Daten bedeutende Konjunkturindikatoren gleich am Vormittag. Insbesondere in der Erwartungskomponente würden hier - nicht zuletzt nach den starken ZEW-Daten dieser Woche - Zuwächse erwartet. (22.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - An den Börsen macht sich Erleichterung breit, genährt von neuen Hoffnungen an der Zinsfront, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem zuvor schon die EZB immer mehr selbst auf eine erste Zinssenkung im Juni hingedeutet habe, habe diesen Mittwoch zunächst die US-Notenbank FED nachgelegt. Deren Währungshüter hätten klarer als zuvor angedeutet, dass der Leitzins dieses Jahr - wie von den Anlegern gehofft und auch von den RBI-Analysten lange Zeit schon erwartet - um 0,75 Prozentpunkte sinken dürfte. Damit gelte auch eine erste Zinssenkung der FED im Juni als nahezu sicher. Gestern sei dann zunächst die britische Notenbank gefolgt, welche zwar zunächst weiter einen Hochzinskurs fahre, zugleich aber eine Senkung eher früher denn später ins Visier nehme. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sei aber seit gestern den anderen bedeutenden Notenbanken einen Schritt voraus und habe mit der ersten Zinssenkung seit 2015 überrascht. Der SNB-Leitsatz sei um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent zurückgenommen worden. Der Schweizer Franken sei im Zuge dessen zum Euro auf den tiefsten Stand seit Juli 2023 gefallen. Der Schweizer Leitindex SMI habe aber um 0,7% zugelegt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der Folge am gestrigen Donnerstag erneut ein neues Rekordniveau von 18.178,47 Punkten erreicht. Wenige Stunden später sei er mit einem Plus von 0,9% nur knapp darunter aus dem Handel gegangen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe mit einem Zuwachs von 1,1% die 5.050-Punkte-Marke übersprungen und solcherart ein neues 23-Jahre-Hoch erreicht.