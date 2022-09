An den US-Börsen sei es ebenfalls auf Talfahrt gegangen. Die Marktteilnehmer würden mit Spannung auf die FED-Sitzung blicken. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -1,01%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,13% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,95% geseunken.



Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) habe seine Umsatzprognose für 2022 angehoben. Der Konsumgüterkonzern erwarte nun ein organisches Umsatzwachstum von 5,5% bis 7,5%. Zuvor sei das Ziel ein Plus von 4,5% bis 6,5% gewesen. Insbesondere das Geschäft mit Klebstoffen laufe gut, so Konzernchef Knobel. Hier erwarte Henkel ein Plus von 10% bis 12% (zuvor 8%-12%). Henkel befinde sich im Umbau und lege das Waschmittelgeschäft mit der Kosmetiksparte zusammen, wodurch weitere Kosteneinsparungen möglich werden sollten.



Nachdem sich der Euro anfänglich knapp über der Parität habe halten können, sei er im Handelsverlauf wieder darunter gefallen.



Für die Ölpreise sei es weiter abwärts gegangen. Die erwartete schwache weltweite konjunkturelle Entwicklung laste auf den Notierungen. Trotz des Stopps der russischen Gaslieferungen Ende August hätten die deutschen Gasspeicher einen Füllstand von 90% erreicht. Dies gehe aus Daten der europäischen Speicherbetreiber hervor. Für Anfang November sollten die Speicher zu 95% gefüllt sein. (21.09.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die stark gestiegenen Erzeugerpreise sowie die Aussicht auf einen hohen Zinsschritt in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt verschreckt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,03%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,88% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,06% gesunken.