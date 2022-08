Ein zusätzlicher Bewertungsindikator ist die Relation zwischen Marktkapitalisierung und den Liquiditätsreserven (Cash). Wenn der Börsenwert eines Unternehmens kleiner als sein Bankkonto ist, weist dies ebenfalls auf eine mögliche Unterbewertung hin. Genau das ist derzeit bei ungewöhnlich vielen Biotech-Firmen der Fall. Derzeit notieren mehr als 20% der Unternehmen im Nasdaq Biotech Index unter Cash, eine historisch einmalig hohe Prozentzahl. Zum Vergleich: In der Finanzkrise 2008 lag der Anteil der Biopharma-Titel, deren Börsenwert unter dem Kassenbestand notierte, bei etwa 12%.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit September 2021 hat der Biotech-Sektor an den internationalen Aktienmärkten stark korrigiert, so die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:So hat der Nasdaq Biotechnology Index bis Anfang August 2022 mehr als 20% seines Werts eingebüßt (Stand: 08.08.2022). Hart getroffen hat es vor allem Firmen, die noch keinen Wirkstoff am Markt haben. Da sie erst in Zukunft Gewinne erzielen werden, leiden sie stark unter den steigenden Zinsen. Denn damit werden künftige Profite stärker abgezinst, die Unternehmen sind weniger wert. Doch Mario Linimeier, Molekularbiologe und Betriebswirt, geschäftsführender Gesellschafter Medial Strategy GmbH, erläutert in der aktuellen Ausgabe der Börsen-Visite der Apo Asset Management (apoAsset), warum er mit einem Comeback der Branche rechnet.Gesundheit ist ein Megatrend. Kaum eine Branche bietet langfristig orientierten Anlegerinnen und Anlegern bessere Wachstumsperspektiven als der Biotechnologie-Sektor, der sich gegenwärtig in einem Innovationszyklus befindet. Diese Dynamik sorgt für eine signifikante Erneuerung und Erweiterung des Arzneimittelangebots. In den vergangenen fünf Jahren wurden in den USA 330 neue Therapien zugelassen. Dieser Trend dürfte sich weiter fortsetzen, da sich das Innovationstempo beschleunigt. So nahm die Anzahl der sich in der klinischen Prüfung befindlichen Entwicklungsprojekte von knapp 4.000 im Jahr 2015 auf über 5.500 im Jahr 2021 zu. Schätzungen von Expertinnen und Experten zufolge soll der globale Umsatz an verschreibungspflichtigen Medikamenten von knapp einer Billion US-Dollar im Jahr 2021 auf mehr als 1,4 Billionen US-Dollar bis 2026 zulegen. Wachstumsmotoren sind eine gesteigerte Nachfrage infolge des weltweiten Ausbaus der Gesundheits- und Erstattungssysteme, das globale Bevölkerungswachstum, die höhere Lebenserwartung sowie neue Behandlungsmöglichkeiten.Darüber hinaus entwickelt sich der Biotech-Sektor weitgehend unabhängig von der Konjunktur. Sorgen vor einer drohenden Rezession sind hier sehr viel weniger angebracht als in anderen Branchen. Der Grund ist einfach: Notwendige Behandlungen können nicht zurückgestellt werden, nur weil das Wirtschaftswachstum schwächelt.Gleichzeitig sind zahlreiche Biotech-Unternehmen schwerpunktmäßig mit Eigenkapital finanziert. Steigende Zinsen wirken sich nur eingeschränkt aus. Firmen mit überzeugenden Produkten können zudem auch im derzeit angeschlagenen Börsenumfeld Kapitalerhöhungen durchführen.Trotz intakter Fundamentaldaten des Arzneimittelsektors haben die Börsianer in den vergangenen Monaten Biotech-Firmen und Tech-Werte in Sippenhaft genommen und die entsprechenden Aktien in den Keller geschickt. Das hat dazu geführt, dass diese jetzt ausgesprochen günstig bewertet sind. Traditionelle und beliebte Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder die Dividendenrendite lassen sich bei vielen Biotech-Aktien nicht anwenden. Denn häufig wirtschaften junge Arzneimittelentwickler noch nicht profitabel. Daher sind Anlegerinnen und Anleger auf andere Kennzahlen angewiesen, um Biopharma-Titel zu bewerten.Hierzu wird häufig die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert, zum Umsatz ins Verhältnis gesetzt. Je kleiner das sogenannte Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ausfällt, desto stärker weist die Kennzahl auf eine mögliche Unterbewertung hin. In der Regel gelten Arzneimittelentwickler mit einem Umsatz-Multiple von vier als fair bewertet. Im aktuellen Marktumfeld gibt es einige Biopharma-Unternehmen, die mit einem KUV von ungefähr eins sehr günstig erscheinen.