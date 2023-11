Auf jeden Fall hätten die besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten sowohl den Aktien als auch den US-Staatsanleihen einen kräftigen Schub nach oben verliehen, wodurch bei Letzteren die Renditen auf aktuell 4,44% deutlich zurückgegangen seien.



Und auch der EUR habe gestern aufgrund des zumindest wahrscheinlicher gewordenen US-Zinsgipfels einen Satz nach oben gemacht und notiere aktuell gegenüber dem USD bei 1,087.



In diesem schon beinahe euphorisch anmutenden Umfeld seien die europäischen Indices gemeinsam mit den starken Vorgaben aus den USA ganz klar nach oben geschossen. So habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) den Handelstag mit einem deutlichen Anstieg von 1,76% beendet, während sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mit einem Kurszuwachs in Höhe von 1,41% etwas hinterhergehinkt sei. Auch der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe klar zulegen, aber mit einem Anstieg in Höhe von 0,97% nicht mit den Top-Performern mithalten können.



Auch die wichtigsten US-Aktienindices hätten sich gestern von ihrer bullishen Seite präsentiert: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe zum Schluss ein Plus von 1,43% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit einem Zuwachs in Höhe von 1,91% klar besser habe performen können. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe von diesem Umfeld am meisten profitiert und zu Handelsende ein Plus in Höhe von 2,13% ausgewiesen.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise von dem positiven Umfeld nicht profitieren können und in Summe leicht nachgegeben. Aktuell sei der Preis der europäischen Sorte Brent heute Morgen knapp unter der Marke von USD 83 je Fass angesiedelt. Gold sei im gestrigen Umfeld gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 1.965 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern hingegen nicht weiter zulegen können und notiere aktuell bei rund USD 35.600 deutlich tiefer.



Was den heutigen Handelstag betreffe, so signalisiere der Blick auf den Datenkalender, dass es nach dem gestrigen Wochen-Highlight (US-Verbraucherpreisindex) auch heute wieder eine Vielzahl von Impulsen von der Makroseite gebe: So stünden für die Eurozone die Industrieproduktion für September und für die USA der Empire State Index für November und der Einzelhandelsumsatz für Oktober am Programm. Darüber hinaus gehe auch die Berichtssaison weiter, wobei für heute zum Beispiel die Zahlen von Cisco Systems und Target aus den USA sowie Infineon, Kapsch und Siemens Energy von europäischer Seite erwartet würden.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen querbeet positiv präsentieren und für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen positiven Handelsauftakt signalisieren. (15.11.2023/ac/a/m)







