Am Rohstoffmarkt hätten sich die Gerüchte gemehrt, dass sich die OPEC+-Staaten bei ihrem Treffen in dieser Woche auf eine Kürzung der Ölproduktion einigen würden. Der Ölpreis sei aber auch am Freitag wieder leicht unter Druck gekommen, da die Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage durch die Straffung der Geldpolitik das Risiko einer Rezession erhöhen würden. Der Goldpreis habe vom schwierigen Marktumfeld nicht wirklich profitieren können und nur moderat zugelegt. Wenig Bewegungen habe es auch am Kryptomarkt gegeben. Der Bitcoin pendle weiterhin rund um die Marke von USD 19.000.



Zum Auftakt der neuen Handelswoche kämen nur wenige Impulse aus Asien. In Festlandchina und Südkorea würden die Börsen aufgrund des chinesischen Nationalfeiertags und des Tags der Staatsgründung geschlossen bleiben. In Europa würden die vorbörslichen Indikationen jedoch darauf hindeuten, dass DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) & Co. die Verluste aus dem US-Handel vom Freitag nachholen würden. Die europäischen Futures würden mehr als 1,5% im Minus notieren.



Datenseitig stünden in dieser Woche eindeutig die US-Zahlen im Vordergrund. Die ISM Indices hätten bis zuletzt eine schwache, aber positive Konjunkturdynamik suggeriert und den PMIs von unter 50 Punkten (Produktionskomponenten) getrotzt. Ob die ISM Indices auch im September eine Resilienz der US-Konjunktur andeuten würden, werde im Fokus der Investoren stehen. Zeichne sich kein prononcierter Absturz der US-Wirtschaft ab, so könne sich die FED voll und ganz auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren und damit ihr hawkishes Narrativ fortführen. (03.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während die US-Börsen am Freitag eingangs noch uneinheitlich tendierten, setzte sich schlussendlich abermals die schlechte Stimmung durch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) & Co. trotz zwischenzeitlich rückläufiger Renditen am Anleihemarkt mit kräftigen Verlusten geschlossen und damit den negativen Wochentrend fortgesetzt. Die Erwartung weiterer kräftiger Zinserhöhungen und die damit steigende Sorge vor einer Rezession würden weiterhin den größten Belastungsfaktor darstellen. Besser hingegen sei der Handel am alten Kontinent verlaufen. Die mittlerweile zweistelligen Inflationsraten in der Eurozone seien demnach gut weggesteckt worden.