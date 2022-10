Im Umfeld gebe es weiterhin negative Faktoren: So seien die Inflationsraten weiterhin hoch, der Ukraine-Krieg dauere unverändert an und werde wohl den Winter überdauern. Ein Ende sei weiterhin nicht in Sicht. Im Unternehmenslager bestehe bezogen auf die Energiesicherheit in den nächsten Monaten eine hohe Unsicherheit. Positiv lasse sich feststellen, dass die Notenbanken bereits kräftig an der Zinsschraube gedreht hätten.



Bei den Lieferketten zeichne sich eine merkliche Entspannung ab. Zudem seien viele Rohstoffpreise und auch der Öl-Preis deutlich zurückgekommen. Viele Unternehmen würden sich - divergent zu früheren Krisenszenarien - in einem deutlich besseren Zustand (Liquidität, Verschuldungsgrad) befinden. Von großem Interesse dürften Investoren die bald beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal verfolgen, insbesondere wie sich die Unternehmen zu den Perspektiven äußern würden.



Trotz aller skizzierten Belastungsfaktoren würden die Analysten auf Sicht der nächsten Monate moderat steigende Aktienkurse erwarten. Sie würden die Aktienmärkte jedoch in einer breiten Seitwärtsbewegung "gefangen" sehen, einen Trendbruch nach oben würden sie kurzfristig für unwahrscheinlich halten. Vorsicht sei gerade in diesen Zeiten sicherlich kein schlechter Ratgeber, es gelte mit seiner Aktienpositionierung durch den erwartungsgemäß schwankungsreichen Herbst bzw. Winter zu kommen.



Die USA als Anlageziel würden die Analysten weiterhin ausdrücklich empfehlen, gerade die nahezu vollständige Energieautarkie der USA erweise sich als bedeutsamer Standortvorteil gegenüber einer Vielzahl an europäischen Anlagen. (05.10.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Nach dem deutschen Feiertag zu Wochenbeginn startete der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gestern positiv in die neue Woche, so die Analysten der National-Bank AG.Impulsgeber seien die US-Aktienmärkte gewesen, die am Montag rund 3% hätten zulegen können. Auslöser für den kräftigen Kursanstieg seien schwächere amerikanische Konjunkturdaten und die Hoffnung gewesen, die FED könnte deshalb auf ihrem Zinserhöhungspfad weniger restriktiv agieren. In diesem Zusammenhang dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht werde, von großem Interesse sein. Zeige der Arbeitsmarkt Abschwächungstendenzen, dürfte dies die Aktienmärkte unterstützen.