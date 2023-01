Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch überwiegend Gewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 2,5 Prozent höher geschlossen. Die Japanische Zentralbank halte an ihrer Politik der extrem niedrigen Zinsen fest. Im Dezember habe die Bank of Japan eine Änderung der Spanne beschlossen, in der sich die zehnjährige Anleiherendite bewegen dürfe. Das sei als Strategiewechsel interpretiert worden und habe zu heftigen Marktreaktionen geführt. Nun hätten die Märkte in Japan erleichtert reagiert.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt unterdessen leicht um 0,1 Prozent gesunken, während der Hang-Seng-Index Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent zugelegt habe.



Im Fokus dürfte am Mittwoch die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) stehen. Hier kursiere nach Zahlen die Angst, dass möglicherweise die Dividende gekürzt werde. Der Autozulieferer Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) habe Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr gemeldet. Der Umsatz sei deutlich gestiegen, allerdings habe die Marge unter Druck gestanden.



Bei Moderna (ISIN US60770K1079 / WKN A2N9D9) habe es Daten zum RSV-Impfstoff gegeben. Damit dürfte der Blick neben Moderna auch auf BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) fallen, die ebenfalls demnächst Daten melden würden. Zudem stünden erneut einige Quartalszahlen an. Es würden unter anderem Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) und Just Eat Takeaway (ISIN NL0012015705 / WKN A2ASAC) berichten. Und auch die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) stehe nach dem Wechsel im Verteidigungsministerium im Fokus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der gute Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte auch am Mittwoch nicht zu Ende gehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Japanische Zentralbank spiele den Anlegern in die Karten, indem sie an ihrer lockeren Geldpolitik festhalte. Der Broker IG taxiere den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent höher auf 15.222 Punkte.Ein neues Jahreshoch dürfte ihm damit allerdings zunächst nicht gelingen: Am Vortag habe er in der Spitze knapp 15.270 Punkte erreicht. Seit Jahresbeginn habe der DAX schon um neun Prozent zugelegt. Der Marktbeobachter Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sehe den Leitindex charttechnisch weiter im Aufwärtsmodus. Am Vortag habe im späten Handel ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geholfen, wonach die Europäische Zentralbank ihr Zinserhöhungstempo demnächst reduzieren könnte. Jones Industrial 1,14 Prozent auf 33.910,85 Punkte verloren. In der Vorwoche sei der Dow um rund zwei Prozent gestiegen. Das sei das stärkste Wochenwachstum seit zwei Monaten gewesen.