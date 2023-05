Thematisiert werde an der Wall Street weiterhin die ausstehende Einigung im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikanern. Wenngleich ein tatsächlicher Zahlungsausfall der USA eine neue Erfahrung für die Märkte wäre mit unabsehbaren Folgen, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG diesen für sehr unwahrscheinlich halten und auf die Vernunft der politischen Kontrahenten setzen, welche es in der Vergangenheit letzten Endes nie so weit hätten kommen lassen, dass ein Zahlungsausfall eintrete. Vielmehr würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG das Geplänkel als politischen Machtkampf ansehen, der sich früher oder später auflösen werde.



Unter Druck stehe weiterhin die mittelgroße US-Bank Pacific Western Bank (ISIN: US6952631033, WKN: A0Q16R, Ticker-Symbol: F8B, NASDAQ-Symbol: PACW). Das Institut habe den Einlagenabzug von letzter Woche mit USD 1,5 Mrd. beziffert, was einem Abgang von -9,5% aller Einlagen gleichkomme. Der Großteil solle am 4. und 5. Mai abgehoben worden sein, als das Institut bezüglich einer Abwicklung von Vermögenswerten oder einem Verkauf in die Schlagzeilen geraten sei. Das Institut habe allerdings auch vermeldet, nach Andienung zusätzlicher Sicherheiten bei der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC über Liquidität im Umfang von USD 15 Mrd. zu verfügen. Diese sei damit rund dreimal so hoch wie das Volumen der USD 5,2 Mrd. an unbesicherten Einlagen (in den USA seien Einlagen nur bis zu einer Höhe von USD 250.000 von der Einlagensicherung erfasst).



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan im Plus notiere, so würden die chinesischen Börsen und Korea im Minus handeln. Datenseitig stehe heute der University of Michigan Consumer Sentiment Index auf der Agenda, welcher das Verbrauchervertrauen in den USA bemesse.



An den Rohstoffmärkten sei es mit den Ölpreisen weiter abwärts gegangen, zumal wegen der konjunkturellen Abkühlung mit einer schwächeren Nachfrage gerechnet werde. Gold notiere heute Morgen wenig verändert bei rund USD 2.015 je Feinunze.



Von Unternehmensseite seien insbesondere Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) und Bayer negativ in Erscheinung getreten. Während beim US-amerikanischen Medienunternehmen die Streaming-Sparte mit geringeren Abonnements zu kämpfen gehabt habe, was zu einem Tagesverlust von -8,7% geführt habe, sei beim Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern der Umsatzrückgang bei glyphosathaltigen Produkten sowie das schwache Pharmageschäft im Fokus gestanden, was zu einem Minus von 7,5% geführt habe. (12.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa waren am gestrigen Donnerstag von Gewinnmitnahmen geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wenngleich die Berichtssaison bisweilen überwiegend positive Ergebnisse zum Vorschein gebracht habe, mit über den Markterwartungen liegenden Zahlen, würden fallweise mäßige Entwicklungen einzelner Sparten oder vorsichtigere Annahmen zum Jahresausblick aktuell vermehrt negativ interpretiert und in Gewinnmitnahmen bei den jeweiligen Titeln münden. Als Beispiel sei hier das deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen Bayer zu nennen, das die Gewinnerwartungen habe übertreffen können und den Ausblick bestätigt, jedoch das Erreichen der Ziele lediglich am unteren Ende der Prognosespanne erwarte. Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) sei daraufhin mit einem Tagesverlust von 7,5% abgestraft worden.In den USA hätten die wichtigsten Leitindices uneinheitlich geschlossen. Der Anstieg bei den US-Produzentenpreisen habe sich gegenüber den Monat März im April von annualisiert +2,7% auf +2,3% verlangsamt. Vom nachlassenden Preisdruck und der damit verbundenen Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik hätten gestern am ehesten noch die Technologietitel in Gestalt des NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (+0,3 %) zu profitieren vermocht, wohingegen bei den Indices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (-0,7%) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-0,2%) ein negatives Vorzeichen zu Buche gestanden sei.