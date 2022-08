In den USA hingegen seien die Gewinne etwas deutlicher ausgefallen. Während in letzter Zeit positive Makrodaten eher dafür gesorgt hätten, dass Spekulationen über eine härtere Gangart der US-Notenbank zugenommen hätten, habe sich gestern ein anderes Bild gezeigt. Schätzungen zufolge sei die amerikanische Wirtschaft im zweiten Quartal weniger als erwartet geschrumpft. Eine weitere Überraschung habe es bei der Anzahl der neuen Arbeitslosenanträge gegeben: Obwohl ein Anstieg dieser erwartet worden sei, hätten nicht nur die Erwartungen übertroffen werden, sondern sogar ein Rückgang verzeichnet werden können. Solch ein Ergebnis hätte in naher Vergangenheit vor allem Zinsängste geschürt. Gerade am Starttag der Notenbanker-Konferenz, wo auf Informationen über weitere Zinsschritte gehofft werde, hätten die Märkte die Meldung jedoch positiv aufgenommen und jeder der drei Leitindices sei mit einem soliden Plus aus dem Handel gegangen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich fester zeigen. Während der Leitindex in Festland-China um den Nullpunkt pendele, würden jene in Hong Kong und Japans TOPIX aktuell mit grünem Vorzeichen handeln.



Am Rohstoffmarkt sei es gestern beim Öl wieder zu etwas Entspannung gekommen. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste momentan wieder rund USD 100 je Fass. Gold und Bitcoin hätten nur minimale Veränderungen gezeigt. (26.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit Ausnahme des österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) konnten die Börsen in Europa gestern mehrheitlich Gewinne verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Positive Nachrichten aus China und Deutschland hätten für einen schwungvollen Handelsauftakt gesorgt. Zum einen habe die chinesische Regierung vermeldet, die heimische Wirtschaft mit einer weiteren Milliardenhilfe zu unterstützen, um wieder eine gewisse Stabilität herstellen zu können. Zum anderen seien die Ergebnisse der ifo-Umfragen zum aktuellen Geschäftsklima und den weiteren Entwicklungen besser ausgefallen als erwartet. Im Laufe des Tages habe sich der Blick dann dennoch wieder nach Jackson Hole gerichtet, wo gestern Abend das Treffen der US-amerikanischen Notenbanker gestartet sei. So hätten sich die meisten europäischen Indices wieder von ihren Tageshöchstständen entfernt und hätten zumeist mit moderaten Gewinnen geschlossen.