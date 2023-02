Sektorenseitig hätten sich diesseits des Atlantiks - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - mit einem aggregierten Anstieg von 2,1% vor allem die Banken fester gezeigt, welche von den nunmehr auch in Europa höheren Zinsen profitieren würden. Zwar hätten diese zusammen mit der konjunkturellen Abkühlung auch höhere Risikokosten zur Folge, deren Anstieg erfolge jedoch von einer niedrigen Ausgangsbasis und scheine wegen der robusten Kapitalisierung leicht verkraftbar. Weiters würden die höheren Ausfallsraten durch die verbesserten Nettozinsspannen bzw. gestiegenen Nettozinserträge mehr als ausgeglichen, weil abgreifende Gelder zu nunmehr wieder höheren Zinsen verborgt werden könnten.



In den USA habe der bereits erwähnte, überraschende Anstieg bei den Erzeugerpreisen für den Monat Januar auf die Stimmung gedrückt. Als Belastungsfaktor habe sich auch der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia erwiesen, welcher einen wichtigen Frühindikator für die US-Industrie im Nordosten darstelle. Gegenüber Januar (-8,9 Punkte) sei dieser im Monat Februar auf -24,3 Punkte gesunken und damit weit schlechter ausgefallen als von Ökonomen im Schnitt erwartet (-7,8 Punkte) sowie auf den tiefsten Stand seit Mai 2020, als Corona die Wirtschaft fest im Griff gehabt habe. Dementsprechend werde mit einem deutlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet. Die wichtigsten US-Leitindizes hätten ihre Tagesverluste zum Handelsschluss weiter ausgebaut und mit klar negativen Vorzeichen geschlossen. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen hätten weiter angezogen und würden heute Morgen bei rund 3,9% notieren. Im Sog negativer Vorgaben habe es die Börsen in Asien heute Morgen ebenfalls in die Verlustzone gezogen.



Die Ölpreise hätten sich nach den tags zuvor veröffentlichten Nachfrageprognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) trotz der neu aufgeflammten Zinsängste wenig verändert gezeigt. Die Agentur habe ihre jüngste Aufwärtsrevision mit einer stärkeren Erholung der Nachfrage in Asien begründet, was vor allem auf die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen sei. Gold habe sich etwas vergünstigt und die Unze notiere heute Morgen bei knapp unter USD 1.830. Der Bitcoin habe ebenfalls Federn lassen müssen und koste aktuell rund USD 23.700. (17.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa zeigten sich am gestrigen Donnerstag uneinheitlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die Berichtssaison alles in allem besser als erwartete Ergebnisse zum Vorschein gebracht habe, habe sich der kräftige Anstieg bei den US-Erzeugerpreisen als Belastungsfaktor erwiesen. Deren überraschender Anstieg habe frische Argumente für weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank FED geliefert. Zwei Vertreter hätten sich hier falkenhaft geäußert und für weiter steigende Zinsen ausgesprochen, bis sich die Inflation klar zurückbilde.