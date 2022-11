Ohne weitere nennenswerte Impulse hätten sich viele Marktteilnehmer am gestrigen Handelstag vor diesem Hintergrund nicht so richtig aus der Deckung gewagt. Europas Leitindices hätten von Beginn an schwächer tendiert, bevor diese ohne größere positive sowie negative Ausschläge den Tag mit moderaten Verlusten beendet hätten. An der Wall Street habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet, wobei aus dem Dreiergespann von S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sich letzterer über den Tag hinweg besser als seine Pendants gehalten habe und schlussendlich nur knapp unter seinem Vortagesniveau zu liegen gekommen sei. Der mit Standardwerten bestückte Dow Jones sei unter anderem kräftig von der Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) gestützt worden, welche aufgrund eines CEO-Wechsels deutlich höher gehandelt worden sei. Sektorenseitig hätten in Europa - gemessen am STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - Energie-Titel mit einem Minus von 2,5% klar die rote Laterne innegehalten, während alle anderen Sparten zwischen -0,8% (Grundstoffe) und +0,8% (Gesundheit) rangiert hätten. Auch in den USA hätten Energie-Titel (-1,4%), zusammen mit zyklischen Konsumgütern (-1,4%), das Schlusslicht gebildet.



Die gestrigen Abgaben bei Energie-Unternehmen seien mitunter den rasanten Schwankungen des Ölpreises geschuldet gewesen. Ein aufwertender US-Dollar, die zunehmenden Infektionszahlen und Lockdowns in China, aber vor allem Medienberichte, wonach Saudi-Arabien und andere OPEC-Mitglieder eine Erhöhung der Fördermenge um 500 Tsd. Barrel pro Tag in Erwägung ziehen würden, hätten den Preis eines Fasses der Nordseesorte Brent zwischenzeitlich um mehr als 5% absacken lassen. Kurz nach dem Aufkeimen dieser Gerüchte habe Saudi-Arabien diese dementiert, woraufhin sich der Ölpreis ebenso schnell erholt habe, wie er eingeknickt sei. Aktuell werde ein Fass der Sorte Brent für rund USD 87 gehandelt. Deutlich ruhiger sei es in den letzten 24 Stunden bei Gold zugegangen, welches sich mit rund USD 1.740 je Feinunze kaum verändert präsentiere. Der Bitcoin habe nach den Turbulenzen der letzten Tage (Stichwort: FTX-Crash) weiterhin leicht nachgegeben und notiere aktuell unter der USD 16.000-Marke.



Nach datenarmen Tagen werde es in der Eurozone heute mit den neuesten Umfragen zum Konsumentenvertrauen wieder spannender. Auch morgen dürfte es mit diversen Einkaufsmanagerumfragen (PMIs) sowohl in der Eurozone als auch den USA sowie dem Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung nicht an makroökonomischen Impulsen mangeln. (22.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem in den vergangenen Wochen leichte Lockerungen in Chinas Null-Covid-Politik für Optimismus an den Börsen gesorgt hatte, so wurde die Hoffnung vieler Anleger auf ein weiteres Einlenken der kommunistischen Partei mit den zuletzt rasant steigenden Infektionszahlen sowie dem ersten Corona-Todesfall innerhalb der letzten sechs Monate vorerst eingebremst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie in vielen anderen Teilen des Landes sei in gewissen Bezirken der Hauptstadt Peking erneut ein Lockdown ausgerufen worden, mehr als 21 Mio. Menschen seien betroffen.