In den USA hätten die Börsen ebenfalls unter den Nachwehen des Jackson Hole-Treffens gelitten, bei dem fast alle Notenbanker der Inflationsbekämpfung höchste Priorität eingeräumt hätten. Diese würden sich in ihrer Gangart durch die Einzelhandelsdaten bestätigt sehen. Demnach habe hier der Umsatz in den vier Augustwochen um satte 12,7% zugelegt. Auch das Konsumentenvertrauen sei mit 103,2 Zählern besser ausgefallen als laut Reuters-Umfrage (97,7) erwartet.



Bei den US-Anleihen habe sich die inverse Zinsstruktur durch den leicht stärkeren Abverkauf der Kurzläufer weiter verschärft, was als Vorbote einer Rezession gelte. Diese würden Marktteilnehmer mittlerweile für die US-Konjunktur mit einer über 50%-igen Wahrscheinlichkeit einpreisen.



Rohstoffseitig seien vor diesem Hintergrund gestern vor allem die Ölpreise deutlich unter Druck gestanden. Weiters hätten sie unter Berichten über eine möglicherweise bevorstehende Erneuerung des Atomabkommens zwischen dem Iran und den USA gelitten. Europäisches Erdgas (EEX TTF 2023er-Gas Future) habe sich im Lichte der zunehmend besser gefüllten Speicher ebenfalls deutlich ermäßigt (-15,7%). Sogar die Strom Futures seien von ihren Stresslevels gestern wieder etwas abgefallen, die Notierungen würden aber historisch gesehen auf "astronomischen" Niveaus bleiben. Der deutsche Strom Future (EEX, Lieferung 2023) habe bei EUR 600/MWh (Vortag: EUR 718/MWh) gelegen. Das französische Pendant habe sich von EUR 900/MWh auf EUR 676,90/MWh "vergünstigt". Für den französischen Strommarkt würden vor allem die Q4 2022 und Q1 2023 Futures mit Preisen von EUR 1.250/MWh bzw. EUR 1.200/MWh einen hochgradig nervösen Markt anzeigen. Gold habe im Lichte der Zinsanhebungsfantasien derweil weiter nachgegeben.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen fast alle im roten Bereich zeigen. (31.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa schlossen nach einem zunächst hoffnungsvollen Auftakt und anschließenden Handelsverlauf tagsüber dann gestern doch mehrheitlich im Minus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Belastet hätten robuste Konjunkturdaten aus Übersee, welche die restriktive Gangart der US-Notenbank FED zur Inflationsbekämpfung untermauern würden. Auch die Europäische Zentralbank sollte aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Knot die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation womöglich über das "neutrale Niveau" hinaus anheben. Die nächste EZB-Zinssitzung stehe am 8. September an, bei der die Märkte mehrheitlich einen Zinsschritt von 50 Basispunkten erwarten würden. Mit der galoppierenden Teuerung - der Anstieg der Verbraucherpreise sei etwa in Deutschland im Monat August mit 7,9% erneut sehr hoch ausgefallen - würden mehrere Marktteilnehmer bzw. Entscheidungsträger, darunter auch Knot, einen kräftigeren Zinsschritt von 75 Basispunkten erwägen.