Ein Grund für das (ungewöhnliche) zeitgleiche Ansteigen von Renditen und Aktien sei u.a., dass sich bei letzteren jüngst wieder ein ausgeprägtes bearishes Sentiment breitgemacht habe, was dann bei einer Gegenreaktion vor allem Marktteilnehmer mit systemischen Strategien zum Kaufen zwinge. Ein Hinweis darauf sei die beobachtbare Outperformance von jenen Aktien in der abgelaufenen Woche, welche zuvor am meisten "leerverkauft" worden seien. Nicht vergessen werden dürfe in der aktuellen Gemengelage zudem, dass die Ergebnisse der beiden ISM-Indizes zuletzt eine Stabilisierung der US-Wirtschaft wahrscheinlicher gemacht hätten und bei diesen wichtigen Vorlaufindikatoren gleichzeitig ein spürbarer Abwärtstrend bei der Preisthematik erkennbar gewesen sei. Des Weiteren sei an den Futures-Märkten mittlerweile bereits eine 87%-ige Wahrscheinlichkeit einer 75-Basispunkte-Zinsanhebung der FED am 21.o9. eingepreist. Diese Woche bringe am Dienstag dann mit den US-Inflationsdaten einen weiteren wichtigen Datenpunkt im Hinblick auf den weiteren Verlauf und das Tempo des geldpolitischen Straffungskurses der US-Notenbank.



Weiter stark im Fokus stehe natürlich ebenfalls das Energiethema. Am Freitag habe sowohl Brent als auch WTI kräftig zugelegt. Preistreibend habe dabei die Angst vor einer Verknappung am Ölmarkt gewirkt, welche durch die überraschende Produktionskürzung der OPEC+-Staaten und die Debatte rund um den von den G7-Staaten geplanten Preisdeckel für russisches Öl ausgehe. An der Stelle solle aber ebenso erwähnt werden, dass sich der Ölpreis mittlerweile deutlich von den Jahreshöchstständen entfernt habe und auch der Gesamtwochentrend ein negativer gewesen sei. Im Hinblick auf die Vorschläge der EU-Staaten zur Lösung der europäischen Energiekrise sei am Dienstag ein weiteres Treffen angesetzt. Hier seien ja zahlreiche Maßnahmen präsentiert worden. Ein Preisdeckel für russisches Gas scheine zunehmend unwahrscheinlich, hingegen deutet neben anderen Maßnahmen vieles auf eine "Windfall"-Tax hin, in der Übergewinne von profitierenden Unternehmen abgeschöpft würden, um damit Haushalte und Betriebe zu entlasten.



Der abwertende US-Dollar habe am Freitag Rückenwind beim Goldpreis verbreitet. Aktuell handele die Feinunze bei USD 1.712. Andere Edelmetalle wie Palladium und Platin hätten zuletzt ebenfalls zulegen können.



In Asien würden sich die Aktienbörsen heute Morgen vor dem Hintergrund der guten Vorgaben von der Wall Street unisono im positiven Terrain präsentieren. Sowohl im Hinblick auf Makro- als auch Unternehmensdaten seien heute wenige Impulse zu erwarten. (12.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag traten die im Laufe der Woche belastenden Faktoren rund um den ausbleibenden Gasfluss durch Nord Stream 1 und den 75 Basispunkte-EZB-Zinsschritt an den Aktienmärkten in den Hintergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl die europäischen Leitindices (z.B. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) +1,4%, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +1,6%), als auch ihre US-Pendants (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +1,5%) legten nennenswert zu.