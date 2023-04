In den USA hätten die Aktienmärkte die Entwicklung ihrer europäischen Pendants aufgenommen und in Sachen Dynamik sogar noch einen Zahn zugelegt. Jenseits des Atlantiks seien es insbesondere die Mittwochabend veröffentlichten Quartalszahlen von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gewesen, welche für Zuversicht nicht zuletzt auch bei anderen NASDAQ-Titeln gesorgt hätten. Ein zweiter Blick auf das im ersten Quartal relativ schwach ausgefallene US-Wirtschaftswachstum habe zudem gezeigt, dass sich speziell die persönlichen Ausgaben überraschend gut gehalten hätten und damit im weiteren Jahresverlauf die Konjunktur von dieser Seite her gestützt bleiben könnte.



Auch die Börsen in Asien würden heute Morgen mehrheitlich im Plus notieren. Einzig jene in Südkorea und in Indien würden sich wenig verändert präsentieren. Chinas Börsen würden hingegen aufgrund von Anzeichen einer konjunkturellen Stabilisierung steigen. Im Fokus stünden sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks neuerlich Unternehmensergebnisse, zumal die Berichtssaison diese Woche ihren Höhepunkt erfahre. In Sachen Konjunktur stehe der heutige Freitag ganz im Zeichen europäischer BIP-Wachstums- und Verbraucherpreisdaten.



Die Ölpreise würden vorerst gedrückt bleiben. So notiere ein Fass der Nordseesorte Brent weiter zwischen USD 78 und USD 79. Gold präsentiere sich ebenso wenig verändert und notiere knapp unter USD 2.000 je Unze. Der Bitcoin zeige sich hingegen weiter im Steigflug und komme inzwischen schon auf einen Wert von USD 29.500.





Eine klare Mehrheit der Unternehmen, die gestern Quartalszahlen veröffentlicht hätten, habe dabei positiv überraschen können. Einerseits seien die Gewinnerwartungen in den Wochen zuvor mehr und mehr zurückgenommen worden (und seien damit einigermaßen "leicht" zu schlagen gewesen); andererseits habe dies aber dennoch ausgereicht, das an den Tagen zuvor aufgrund von aufgekommenen US-Rezessionssorgen ein wenig versauerte Sentiment aufzuhellen. Somit hätten praktisch sämtliche Aktienindizes Europas den Tag im Plus beendet.