Um 19:00 sei es dann so weit gewesen, wobei die dabei vollzogene Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten hinlänglich erwartet worden sei und somit kein negatives Überraschungspotenzial geboten habe. Allerdings sei der Fokus der Investoren vor allem auf die danach anberaumte Pressekonferenz gerichtet gewesen, da man dort auf Hinweise gehofft habe, wie es im Dezember mit den weiteren Zinsschritten bzw. deren Höhe und Geschwindigkeit weitergehen werde. Die Erwartungen und Hoffnungen der Investorengemeinde seien gewesen, dass die FED bereits beim nächsten Meeting die Taktrate etwas drosseln könnte. Und so sei es auch gekommen - zumindest habe FED-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz eine mögliche Verlangsamung des Zinstempos angedeutet. Angesichts gemischter Signale aus der Wirtschaft sei der Notenbanker hier aber vage geblieben und habe erklärt, beim Tempo weiterer Straffungsschritte wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen im Blick zu behalten. Nur um aber sofort nachzulegen, dass die FED entschlossen sei, die hartnäckige Inflation bis zum Ende zu bekämpfen, und dass es noch "sehr verfrüht" sei, um an eine Pause bei den Zinsanhebungen zu denken. Die anhaltend sehr scharfe Rhetorik habe die Rezessionssorgen der Marktteilnehmer wieder hochkochen lassen und die Kurse nach einem zwischenzeitlichen Anflug von Optimismus wieder in den Keller geschickt.

Auch wenn sowohl die Höhe der Zinsanhebung als auch Powells Aussagen zu erwarten gewesen seien, hätten sie - zumindest vorerst - das in den letzten Tagen hoffnungsvolle Sentiment beendet. In dieser von Vorsicht geprägten Stimmung hätten die europäischen Aktienindices klar im roten Terrain geschlossen. Demgemäß habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Minus von 0,61% ausgewiesen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,79% etwas schlechter ergangen sei. Positiv hervorstechen können habe gestern aber der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), indem er sich nicht nur dem schwachen Sentiment habe entziehen können, sondern die Ziellinie zu Handelsschluss auch noch mit einem Kurszuwachs in Höhe von 0,75% überquert habe. Jenseits des Atlantiks hätten die hawkishen FED-Kommentare ebenfalls aufs Gemüt gedrückt. Anders als in Europa sei es an den US-Börsen schlussendlich aber deutlich stärker bergab gegangen. So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursrückgang von 1,55% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursrücksetzer von 2,50% deutlich mehr Federn habe lassen müssen. Am meisten seien aber wieder einmal die zinssensitiven Tech-Werte zum Handkuss gekommen, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Minus von 3,39% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise nach einem überraschenden Rückgang der Öllagerbestände in den USA gestern wieder etwas zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis der Sorte Brent knapp unter USD 96 je Fass liege. Gold sei im gestrigen Umfeld wenig gefragt gewesen und notiere aktuell rund um die Marke von USD 1.635 je Feinunze. Und auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern etwas an Wert eingebüßt, notiere aktuell aber wieder bei rund USD 20.300.



Was den Datenkalender betreffe, so stünden heute sowohl aus Europa als auch aus Übersee wieder eine ganze Reihe von Quartalsergebnissen von Unternehmen aus der ersten Reihe am Programm. Makroseitig werde zudem die Arbeitslosenquote aus der EU und die Industrie-Auftragseingänge für September sowie der ISM für das nichtverarbeitende Gewerbe für Oktober aus den USA erwartet.



Auch die asiatischen Märkte könnten sich aktuell nicht von den US-Vorgaben des Vortages abkoppeln und würden sich heute Morgen relativ geschlossen im negativen Terrain befinden. Nur die japanischen Börsen würden hier eine Ausnahme bilden, da sie aufgrund des "Bunka no Hi"-Feiertages geschlossen seien. (03.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte standen gestern ganz im Zeichen des am Abend bevorstehenden Zinsentscheides der US-Notenbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach einem noch freundlichen Start in den Tag seien die Kurse alsbald in Richtung Süden gerutscht und auch im Tagesverlauf nicht mehr aus dem roten Bereich herausgekommen. Nachdem der Zinsentscheid erst nach Börsenschluss in Europa bekannt gegeben worden sei, sei es nun auch wenig verwunderlich gewesen, dass sich die Anleger im Vorfeld desselben in nobler Zurückhaltung geübt und teilweise auch die zuletzt erzielten Kursgewinne sicherheitshalber noch mitgenommen hätten. Neben den für Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland sowie generell für die EU schwächer als erwartet ausgefallenen Einkaufmanagerindices des verarbeitenden Gewerbes für Oktober seien in den USA auch noch die Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP veröffentlicht worden. Letztere hätten gezeigt, dass in der US-Privatwirtschaft im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden seien als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat seien 239.000 Stellen hinzugekommen, während die Erwartungen lediglich bei 185.000 neuen Arbeitsplätzen angesiedelt gewesen seien. Da die FED bei ihrer Geldpolitik nicht zuletzt auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ins Kalkül miteinbeziehe, hätten die positiven Zahlen schon im Vorfeld für eine gedämpfte Stimmung an den Börsen gesorgt.