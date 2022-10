Dementsprechend sei es wenig verwunderlich gewesen, dass die Anleger ihr Pulver im Vorfeld des heutigen Daten-Highlights trocken hätten halten wollen, weshalb auch die frühen Kursanstiege an Europas Börsen schlussendlich nicht hätten gehalten werden können. Der deutsche DAX habe den Handelstag mit einem Minus von 0,37% beendet, während das Eurozone Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Rückgang in Höhe von 0,41% nur marginalst schwächer performt habe. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern ebenfalls nicht abkoppeln können und habe die Ziellinie mit einem Minus von 0,39% durchschritten.



Jenseits des Atlantiks sei es nach einem lediglich verhaltenen Börsenstart aber auch bald wieder klar Richtung Süden gegangen: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss einen Kursrückgang von 1,15% ausgewiesen, während das Minus des marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursrutsch in Höhe von 1,02% nur wenig geringer ausgefallen sei. Am besten halten können hätten sich hingegen die Tech-Werte, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Rücksetzer von etwas mehr als 0,76% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise ihre Vortagesgewinne weiter ausgebaut. Aktuell notieret der Preis für die Sorte Brent rund um die Marke von USD 94 je Fass. Gold sei gestern ebenfalls leicht gefragt gewesen und notiere aktuell rund um USD 1.710 je Feinunze. Der Höhenflug der Weltleitwährung USD sei von der zwischenzeitlichen Erholung zwar etwas gebremst worden, wobei der Euro die Parität zum USD aber nicht habe zurückerobern können. Das in den letzten beiden Tagen wieder etwas gesunkene Sentiment habe erneut die "sicherer Hafen"-Funktion getriggert und somit dem USD postwendend den Rücken gestärkt. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" sei zuletzt kaum vom Fleck gekommen und notiere aktuell rund um die Marke von USD 20.000.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen relativ geschlossen im negativen Terrain präsentieren, wobei die chinesischen Festlandsbörsen nach wie vor geschlossen seien. (07.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte konnten gestern die Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht halten und drehten im Gleichschritt mit den im Tagesverlauf abrutschenden US-Futures ebenfalls in die Verlustzone, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe hier keine Ausnahme gebildet, wodurch er die Erholungsbewegung von zu Wochenbeginn auch gestern nicht weiter habe fortsetzen können. Von der Konjunkturseite seien zudem durchwachsene Signale gekommen: So seien die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone für August mit -0,3% im Monatsvergleich zwar leicht besser als erwartet (-0,4%) ausgefallen, was aber nicht darüber hinwegtäusche, dass angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation erneut ein Umsatzminus vermeldet worden sei. Auch von der deutschen Industrie sei gestern ein konjunkturelles Schwächesignal gekommen: Die Auftragseingänge seien für August im sequenziellen Monatsvergleich um 2,4% und damit höher als befürchtet (-0,7%) zurückgegangen. Was die Beschäftigungszahlen in den USA betreffe, so habe die US-Arbeitsagentur ADP am Mittwoch mit einem höheren Zuwachs für September überrascht, was aber in Zeiten der restriktiven Zinswende infolge der Rekordinflation wenig zur Entspannung der Investorengemeinde beigetragen habe. Ein unerwartet deutlicher Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA habe bei den Anlegern gestern hingegen aber zu einem leichten Durchatmen geführt. Dementsprechend gespannt seien die Marktteilnehmer auf den heute anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, zumal die FED die überaus solide Beschäftigungslage immer als Argument gegen eine tiefe Rezession im Kampf gegen die Inflation durch die stark steigenden Zinsen ins Spiel bringe. Aktuell lägen die Konsensus-Erwartungen für September bei einem Stellenzuwachs ex Agrar in Höhe von 250.000; im August hätten die neu geschaffenen Stellen noch in einer Größenordnung von 315.000 gelegen.