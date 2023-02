Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,10%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,61% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,00% gesunken.



Gestiegene Energiekosten und die hohe Inflation hätten den operativen Gewinn von Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) im ersten Quartal (Oktober bis Dezember) des GJ 2022/23 deutlich schrumpfen lassen. Das operative Vorsteuerergebnis sei y/y um fast ein Viertel auf EUR 125 Mio. gefallen. Vor allem die Recyclingsparte habe einen starken Rückgang um mehr als die Hälfte auf EUR 35 Mio. (Vj. EUR 83 Mio.) hinnehmen müssen. In der Kupferproduktion habe das Ergebnis dagegen um 15% auf EUR 108 Mio. zugelegt. Für das Gesamtjahr habe das Management einen Vorsteuergewinn am oberen Rand des Prognosekorridors von EUR 400 Mio. bis EUR 500 Mio. (Vj. EUR 532 Mio.) in Aussicht gestellt.



Der US-Dollar habe seinen Aufwärtskurs vom Freitag fortgesetzt, der Euro sei auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Die Türkische Lira habe nach den verheerenden Erdbeben ein Rekordtief erreicht.



Neue Sanktionen der Europäische Union (EU) gegen Russland hätten zunächst keine Auswirkungen auf den Handel mit Öl gehabt. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl sei ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft getreten. Am Nachmittag hätten sich die Notierungen leicht von den starken Verlusten der Vorwoche erholt. (07.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA befürchten Anleger negative Folgen auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China, so die Analysten der Nord LB.Die Zinssorgen würden ihr Übriges tun. Entsprechend hätten Gewinnmitnahmen das Bild an den Aktienbörsen in Europa und den USA geprägt.