In einer ersten Marktreaktion hätten die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich ein Niveau von mehr als 4% erklommen, die europäischen Börsen hätten allesamt ordentlich Federn gelassen und die US-Futures ebenfalls eine Talfahrt erlebt. Doch nach den ursprünglichen Kursverwerfungen hätten sowohl die europäischen als auch US-Aktienmärkte Stabilisierungsversuche gewagt, bevor sie dann - zur Überraschung vieler - sukzessive zu einer Erholungsbewegung angesetzt hätten. Schlussendlich hätten die namhaften Leitindices den Handelstag allesamt mit positiven Vorzeichen beendet. Die asiatischen Aktienmärkte würden am heutigen Morgen an die positive Dynamik ihrer westlichen Pendants anknüpfen und würden allesamt merklich höher gehandelt.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis über Nacht fester tendiert, nachdem die US-Bestände an Destillaten, zu denen unter anderem Diesel und Heizöl zählen würden, einen weitaus kräftigeren Rückgang verzeichnet hätten als von Analysten im Vorfeld erwartet worden sei. Indes präsentiere sich am heutigen Morgen sowohl das physische als auch "digitale Gold" praktisch unverändert. Eine Feinunze des Edelmetalls werde aktuell für rund USD 1.670 gehandelt, der Bitcoin bewege sich weiterhin unterhalb der USD 20.000-Marke.



Heute stünden makroseitig die US-Einzelhandelsumsätze sowie die Konsumentenstimmung auf dem Programm. Alle Augen würden allerdings auf den Auftakt der neuen Berichtssaison gerichtet sein. Traditionellerweise werde diese von den Schwergewichten des US-Finanzsektors, wie JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC), eingeleitet. (14.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag standen klarerweise die neusten Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Fokus der Anlegerschaft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese hätten sich zwar mit 8,2% im Jahresvergleich zum dritten Mal in Folge rückläufig präsentiert, allerdings mit einer etwas geringeren Dynamik als von Analysten im Vorfeld erwartet worden sei (Konsens laut Reuters-Umfrage: 8,1%). Auch die von 6,3 auf 6,6% gestiegene Kernrate, also Ex-Energie und Lebensmittel, habe die Markterwartungen von im Schnitt 6,5% übertroffen und somit den höchsten Stand seit 40 Jahren markiert. Gekoppelt mit dem robusten US-Arbeitsmarkt scheine eine weitere Zinserhöhung im Ausmaß von 75 Basispunkten seitens der FED damit so gut wie sicher.