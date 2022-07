In den USA seien die Börsen zunächst ebenfalls freundlich in die neue Woche gestartet. Zur guten Stimmung hätten neben nachlassenden Spekulationen über einen großen Zinsschritt von 100 Basispunkten insbesondere auch die vorgelegten Zahlen von Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) beigetragen, welche insgesamt gut vom Markt aufgenommen worden seien. Im Handelsverlauf seien die wichtigsten US-Indices jedoch - befeuert von Inflationsängsten infolge des starken Ölpreises - in die Verlustzone gerutscht.



Generell mache sich bei den US-Banken die zunehmende Normalisierung des Zinsniveaus bemerkbar, welche in satten Zuwächsen bei den Nettozinserträgen resultiere. Gewinnrückgänge würden sich allerdings aufgrund wegfallender Einmaleffekte ergeben, zu denen im Vorjahr noch die im Nachgang auf die Pandemie großvolumige Auflösung von Kreditrisikovorsorgen zählen würden sowie Ertragsrückgänge im Investmentbanking. Hier schwächele wegen des ungünstigen Marktumfelds vor allem das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A), zumal viele Emissionen und Transaktionen mit Kriegsausbruch auf Eis gelegt worden seien. Einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young zufolge seien im zweiten Quartal 2022 weltweit 305 Börsengänge (IPOs) mit einem Emissionsvolumen von EUR 40,6 Mrd. abgewickelt worden, was einem Rückgang von 65% im Jahresvergleich entspreche.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während die Börse in Tokio, die gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben sei, im Frühhandel positive Vorzeichen aufweise, würden die chinesischen Indices sowie Korea gen Süden zeigen. Im Fokus dürften heute die Daten zur chinesischen Handelsbilanz im Monat Juni stehen.



Der Ölpreis habe gestern von Sorgen profitiert, dass die Pipeline Nord Stream 1 den Betrieb am Donnerstag nicht wieder planmäßig aufnehme. Dementsprechend hätten sowohl Brent (+5%) als auch US-Öl (WTI; +3%) kräftig zugelegt. Der Direktor der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, habe gewarnt, dass wir aktuell "die erste wirklich globale Energiekrise in der Geschichte erleben" würden.



Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten freundlich in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterstützt hätten insbesondere nachlassende Zinsfantasien. Bei der kommenden Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, 21. Juli dürften die Währungshüter an der Zinsschraube zwar zum ersten Mal seit 2011 drehen, der erwartete Zinsschritt von 25 Basispunkten komme nach Ansicht vieler Marktteilnehmer aber spät und sei zu wenig.Mit Spannung erwartet werde indes, wie es mit den russischen Gaslieferungen weitergehe. Die für Europa wichtige Nord Stream 1-Pipeline werde noch bis zum 21. Juli gewartet. Das russische Energieunternehmen Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) habe derweil in einem Schreiben an den mittlerweile in Schieflage und bald auf Staatshilfe angewiesenen deutschen Versorger Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) "höhere Gewalt" für die seit 14. Juni auf 40% der üblichen Menge gedrosselten Lieferungen verantwortlich gemacht. Uniper halte dies für nicht gerechtfertigt und den Anspruch formell zurückgewiesen. Durch die Berufung auf "Force Majeure" könnten Unternehmen versuchen, Klagen infolge der Nichterbringung von Lieferverpflichtungen zuvorzukommen. Dazu würden Ereignisse wie etwa Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien zählen. Uniper dürfte nicht der einzige europäische Abnehmer sein, der das Schreiben erhalten habe. Als gesichert gelte, dass auch RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Deutschlands größter Stromproduzent, die Erklärung gestern erhalten habe.