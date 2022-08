In den USA hätten die wichtigsten Leitindices ebenfalls in klar positivem Terrain geschlossen. Zur guten Stimmung habe auch hier die Hoffnung beigetragen, dass die Inflation möglicherweise ihren Höhepunkt überschritten habe. Sektorseitig sei es vor allem mit den konjunktursensitiven Branchen nach oben gegangen. Unter Abgabedruck sei dagegen der US-Dollar gestanden, wohingegen Anleihen stärker gefragt gewesen seien.



Für den US-Bankensektor zeige ein aktueller Report der New York FED ein moderates Ansteigen der in Zahlungsverzug befindlichen Kredite infolge des Zinsanstiegs, wobei sich diese noch immer knapp über dem Allzeittief befinden würden. Zusammen mit einer erwarteten Gipfelbildung bei der Inflation, den rückläufigen Energiekosten und dem nach wie vor robusten US-Arbeitsmarkt sowie den - im historischen Vergleich - "normalen" Verschuldungsquoten der Haushalte würden sich keine Anzeichen bilden, die auf ein drastisches Ansteigen der Ausfallsquoten bei den US-Banken schließen lassen würden. Mehr Aufschluss würden diesbezüglich die Q2-Daten der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC geben, welche die Daten auf aggregierter Basis zu den aktuell rund 5.000 Kreditinstituten in den USA seit Mitte der 1980er-Jahre erhebe und im Quartalsrhythmus veröffentliche.



Die Börsen in Asien hätten sich heute Morgen uneinheitlich gezeigt. Während Tokio noch leicht negativ notiert habe, hätten die übrigen Märkte mit Aufschlägen gehandelt.



Die Ölpreise hätten sich gestern ebenfalls uneinheitlich gezeigt. Laut den wöchentlichen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) hätten sich die US-Rohöllagerbestände gegenüber der Vorwoche um 5,457 Millionen Fass stärker erhöht als von Analysten im Schnitt erwartet (+0,2 Millionen Fass). Dies habe US-Öl (WTI) ein wenig gedrückt, wohingegen sich die Sorte Brent verteuert habe. Gold habe von den US-Inflationsdaten nicht wirklich zu profitieren vermocht und habe heute Morgen bei rund USD 1.780 je Unze gehandelt.





Die Börsen in Europa reagierten gestern mit deutlichen Aufschlägen auf die schwächeren US-Inflationsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit einem Plus von 8,5% sei die Teuerung etwas geringer ausgefallen als erwartet (+8,7%). Damit habe die Sorge nachgelassen, dass die US-Notenbank auf eine noch schärfere Gangart schalte und den Leitzins gar um 0,75% anhebe. Nachdem der Markt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt am Vortag noch bei 68% gesehen habe, sei diese nunmehr auf rund 42% zurückgegangen. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwarte nun nur noch eine Erhöhung um 50 Basispunkte. Dies habe auch der Präsident der Chicagoer Zentralbankfiliale mit seiner Aussage gestützt, wonach er mit "nicht mehr ganz so starken Zinserhöhungen" in den kommenden Monaten rechne.