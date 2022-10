Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen am gestrigen Donnerstag mit positiven Vorzeichen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA seien die wichtigsten Leitindices nach einem zunächst positiven Handelsverlauf mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Belastend habe der kräftige Anstieg bei den Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen gewirkt, welche mit rund +10 Basispunkten gestern abermals kräftig hätten zulegen können. Mit aktuell 4,25% würden diese auf dem höchsten Stand seit Ende 2007 rentieren. Der Philly-FED-Index, welcher die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia bemesse, habe sich von -9,9 im Monat September auf -8,7 im Oktober erholt. Ökonomen hätten im Vorfeld mit einem Wert von -5,0 gerechnet. Ein Wert von unter null deute auf eine Abnahme der Wirtschaftsaktivität hin. Sektorseitig hätten auch in Übersee die Versorger die rote Laterne innegehalten und ein auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bezogen aggregiertes Minus von 2,5% verbucht. Die Gewinnerliste hätten der Energie- und der Technologiesektor (jeweils +0,2%) angeführt. Letzterer habe von kräftigen Kursaufschlägen etwa bei AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) (+7,7%, robustes Q3-Wachstum im Mobilfunkgeschäft) und IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (+4,7%, Gewinnerwartungen übertroffen) profitiert.Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen im roten Bereich zeigen.Im Rohstoffbereich hätten die Ölpreise zuletzt von den rückläufigen US-Ölvorräten und Spekulationen über eine Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen in China profitiert. Gold notiere heute Morgen bei USD 1.630 je Unze. (21.10.2022/ac/a/m)