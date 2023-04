Die Leitindices in den USA hätten gestern deutlich fester geschlossen. Für Rückenwind hätten nachlassende Erzeugerpreise gesorgt, die im Monat März gegenüber dem Vormonat um 0,5% gefallen seien. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stehe ein Anstieg von nur noch +2,7% Buche, nach +4,6% im Februar. Zumal sich die Erzeugerpreise früher oder später auch auf die Endverbraucherpreise durchschlagen sollten, sei damit zumindest eine Indikation auf eine rückläufige Inflation gegeben. Von der damit verbundenen Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik würden Aktien profitieren.



Im Fokus stehe in Übersee heute die Berichtssaison, die gleich mehrere Banken einleiten würden. Neben dem US-Branchenprimus JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) würden auch das nach Bilanzsumme dritt- und viergrößte Institut, Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) berichten. Weiters werde die PNC Financial Services Group (ISIN: US6934751057, WKN: 867679, Ticker-Symbol: PNP, NYSE-Symbol: PNC) Zahlen vorlegen. Das zweitgrößte Institut, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), werde seinen Quartalsbericht nächste Woche am Dienstag präsentieren. Alles in allem würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seitens der US-Banken dank der gestiegenen Zinsen bzw. verbesserten Nettozinsmargen äußerst robuste Zinsergebnisse erwarten. Die Kreditkosten dürften sich in Grenzen gehalten haben, zumal sich die Ausfallsraten im Lichte des soliden Arbeitsmarktes auf einem historisch gesehen niedrigen Niveau bewegen würden. Die Provisionserträge dürften ebenso wie die Handelserträge von der hohen Marktvolatilität sowie regen Handelstätigkeit der Kunden profitiert haben. Das im Investmentbanking angesiedelte Geschäft mit Emissionen sowie Fusionen und Übernahmen dürfte dagegen - wie schon in den letzten Quartalen - wegen einer geringeren Transaktionstätigkeit eher mau ausgefallen sein.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen geschlossen im Plus notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen festeren Auftakt erwarten lassen. Datenseitig stünden heute in Übersee März-Daten zur US-Industrieproduktion sowie den Einzelhandelsumsätzen auf der Agenda. Weiters veröffentliche die Universität Michigan ihre Umfrage zur Konsumentenstimmung.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl etwas schwächer gezeigt, während Gold von den aktuell wieder etwas nachlassenden Zinsängsten profitiert habe. Die Unze koste heute Morgen etwas weniger als USD 2.050. Bitcoin (aktuell: +1,7 %), notiere weiterhin über der Marke von USD 30.000. (14.04.2023/ac/a/m)





Der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) sei dank starker Quartalszahlen des Luxusgüterriesen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) (+5,6%) gar zu einem neuen Allzeithoch emporgestiegen. Sektorenseitig habe sich - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - dementsprechend vor allem der Konsumgütersektor stark gezeigt, welcher im Aggregat ein Tagesplus von 3,9 % verzeichnet habe.