Auch in den USA würden die Leitindices vorerst weiter nachgeben. Die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen best[nden weiter. Die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten wiederum für einen Wechsel der Stimmung am Markt sorgen. Dafür dürften diese aber ausnahmsweise einmal nicht "zu gut" ausfallen, denn damit würden die Sorgen vor Zinsanhebungen nur weitere Nahrung erhalten.



An der Rohstoff-Front würden die Ölpreise weiter sinken (auf zuletzt etwa USD 95 je Fass der Sorte Brent), allerdings weniger stark als zuvor. Auch der Goldpreis gebe durch die Sorge vor Leitzinsanhebungen nach und liege derzeit bei knapp über USD 1.700 je Feinunze. Bei den Krypto-"Währungen" habe sich über Nacht nicht viel getan. Der Bitcoin halte sich vorerst weiter beharrlich oberhalb der Marke von USD 20.000.



Ähnlich wie gestern in Europa und den USA gehe es heute Früh mit den asiatischen Leitindices mehrheitlich bergab. Die Verluste würden zwischen rund -0,7% (SENSEX (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819), Indien) und -1,75% (KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899), Südkorea) betragen.



Neben einigen wenigen Unternehmens-Ergebnismeldungen erwarten uns heute Nachmittag vor allem die ISM-Einkaufsmanagerdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe der USA würden, die sicher die Börsenstimmung beeinflussen würden, wenngleich diesmal etwa im Fall guter Daten nicht automatisch gesagt werden könne, ob dies eher positiv hinsichtlich Konjunkturstimmung oder negativ in Bezug auf Zinssorgen aufgenommen werden würde. (01.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag schlossen die Börsen in Europa mehrheitlich im Minus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Veranlasst worden sei diese Abwärtsbewegung unter anderem durch die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise, die im August um 0,5% gestiegen seien. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Preise sogar um 9,1% angewachsen. Damit erhöhe sich die "Gefahr", dass nicht nur die US-FED, sondern auch die EZB eher mehr und raschere Zinserhöhungen tätige. Auch die immer noch andauernde Energiekrise erweise sich als Belastungsfaktor. Aktuell fließe für drei Tage kein Gas durch die Nord Stream 1-Pipeline. Außerdem sorge hierbei ein geplatzter Gasliefervertrag von Polen für weitere Unsicherheiten.