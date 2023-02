In den USA hätten die wichtigsten Leitindizes gestern Nachmittag ebenfalls mit nur leichten Aufschlägen gehandelt. Für Zurückhaltung hätten neben den anstehenden Notenbanksitzungen auch die veröffentlichten Konjunkturdaten gesorgt. Das US-Verbrauchervertrauen habe sich im Monat Januar stärker eingetrübt als erwartet und auch der Chicago-Einkaufsmanagerindex sei stärker gesunken als Ökonomen angenommen hätten. Im weiteren Handelsverlauf hätten die wichtigsten Leitindices aber dank positiver Impulse seitens der laufenden Berichtssaison dann fester schließen können. Schwergewichte wie etwa General Motors, Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM), UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) oder Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) hätten die Gewinnerwartungen übertreffen können. Im Fokus stehe heute in Übersee die FED-Sitzung. Dass die US-Notenbank ihr Zinsanhebungstempo drossele und den Leitzins nach den zuletzt kräftigen Erhöhungen um 50 bzw. 75 Basispunkte nur mehr um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von 4,50 bis 4,75 anhebe, werde von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet. Im Blick würden auch die Äußerungen der Währungshüter zum weiteren Straffungskurs stehen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan leicht im Minus notiere, würden sich die chinesischen Börsen sowie Korea fester zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt an Europas Börsen einen leicht höheren Start erwarten lassen. Datenseitig stehe heute die FED-Zinssitzung im Vordergrund. Daneben würden in Europa Inflationsdaten und in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl im Lichte des heutigen OPEC+-Treffens leicht fester gezeigt. Hier zeichne sich ab, dass die Gruppe die Produktion vorerst nicht verändern werde und ihre abwartende Haltung mit der von den G7 beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl begründe. Gold notiere heute Morgen wenig verändert bei etwa USD 1.925 je Unze. (01.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa legten am gestrigen Dienstag abermals eine Verschnaufpause ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zum einen sei nach dem bisher insgesamt recht starken Handelsverlauf im Januar Konsolidierung angebracht gewesen und zum anderen hätten sich die Anleger im Vorfeld der Notenbanksitzungen in Zurückhaltung geübt. Hier werde heute die US-Notenbank FED ihren Zinsentscheid verlautbaren. Am morgigen Donnerstag folge dann die EZB in Europa. Sektorenseitig hätten in Europa - bezogen auf den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - am ehesten noch die Banken (+0,6%) und die Autowerte (+0,9%) zugelegt. Letztere hätten von positiven Vorgaben bzw. Zahlenausweisen des US-Branchenprimus General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) profitiert.