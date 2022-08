In den USA seien die wichtigsten Leitindices ebenfalls verhalten in die neue Woche gestartet. Für Verunsicherung sorge neben der hohen Inflation und der aggressiven Gangart der US-Notenbank FED in puncto geldpolitischer Straffung letztendlich vor allem die Angst, dass die US-Konjunktur in eine Rezession abrutschen könnte. Nach den gestern veröffentlichten ISM-Indizes bleibe zumindest die Hoffnung, dass sich eine harte Rezession womöglich doch noch verhindern lasse. Diese hätten für den Monat Juli zwar eine Verlangsamung, aber immer noch eine Expansion der US-Industrieproduktion signalisiert.



Die Ölpreise hätten sich im Lichte schwacher Wirtschaftsdaten aus China gestern mit Abgaben gezeigt. Vor allem seien es die rigorosen Corona-Maßnahmen, welche die wirtschaftliche Entwicklung im Reich der Mitte bremsen würden. So sei beispielsweise die Aktivität der chinesischen Industrie entgegen den Erwartungen gesunken.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen geschlossen im roten Bereich notieren. (02.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa knüpften an die positive Grundstimmung der Vorwoche an und starteten gestern zunächst mit Aufschlägen in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wegen der Urlaubssaison sei der Handel jedoch eher von geringen Umsätzen geprägt gewesen. Aufgrund der zahlreichen und großen Belastungsfaktoren seien die Gewinne im Handelsverlauf jedoch wieder abgebröckelt. Mit Blick auf die weiter steigenden Gaspreise gelte es insbesondere die Signale für eine Rezession zu beobachten. Hier habe beispielsweise der deutsche Einzelhandel mit einem realen Minus von 8,8% im Juli auf die Stimmung gedrückt, was einzelne Konsum-Titel wie z.B. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-1,4%) belastet habe. Schwächer gezeigt habe sich in Europa wegen des nachlassenden Ölpreises auch der Energiesektor, welcher im Aggregat 1,6% verloren habe. Fester gezeigt habe sich im Sog guter HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF)-Quartalszahlen dagegen der Bankensektor (+0,9%).