Die größten Impulse seien gestern jedoch aus den USA gekommen. Das Wachstum der Erzeugerpreise habe im Oktober weiter abgeflacht und sei dazu noch unter den Schätzungen der Analysten zu liegen gekommen. Dies bekräftigte unter Anlegern die Hoffnung, dass hinsichtlich Inflation nun tatsächlich das gröbste überstanden sein könnte, was wiederum auf eine Verringerung des Tempos bei Zinserhöhungen habe hoffen lassen. So seien gestern auch die US-Leitindices mit grünen Vorzeichen aus dem Handel gegangen und abermals sei es der zinssensitive Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewesen, welcher sich am stärksten gezeigt habe.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich schwächer präsentieren. Sowohl Japans Topix als auch die Leitindices aus Hongkong und Festland China würden momentan tiefer notieren. Auch die vorbörslichen Indikationen würden in Europa momentan auf einen Handelsstart unter Vortages-Schlusskursen hindeuten. Während gestern tagsüber Makrodaten die Stimmung hochgehalten hätten, seien am Abend nämlich wieder geopolitische Spannungen in den Mittelpunkt des Nachrichtengeschehens gerückt. Eine Rakete sei in Polen eingeschlagen - zwei Menschen hätten ihr Leben verloren. Wie es dazu gekommen sei und wo die Rakete abgeschossen worden sei, sei momentan noch ungeklärt.



An den Rohstoffmärkten sei es am gestrigen Tag ebenfalls bergauf gegangen. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent sei gestern um 0,6% angezogen und stehe momentan bei rund USD 93. Gold habe gestern ebenfalls minimal zulegen können, habe über Nacht jedoch die Gewinne wieder abgegeben. Eine Feinunze koste aktuell etwas mehr als USD 1.770. Bei den Kryptowährungen sei die Stimmung nach den Vorfällen bei FTX weiterhin angeschlagen. In den letzten 24 Stunden hätten sich jedoch sowohl Bitcoin als auch Ethereum wenig verändert gezeigt. (16.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa knüpften am gestrigen Handelstag mehrheitlich an den freundlichen Wochenstart an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem zur Tagesmitte habe es zwar gewirkt als würde sich nach den jüngsten Anstiegen nun auch in Europa eine kleine Verschnaufpause anbahnen, doch spätestens mit der Börseneröffnung in den USA hätten die meisten Leitindices wieder ins Plus gedreht und hätten die Gewinne auch über die Ziellinie bringen können. Rückenwind habe es am gestrigen Tag sowohl von der Unternehmensseite als auch von Makrodaten gegeben. Vorläufige Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone hätten im Bereich der Erwartungen gelegen und die Ergebnisse der ZEW-Stimmungsumfrage in Deutschland seien deutlich besser ausgefallen als erwartet.