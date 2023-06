Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa schlossen am gestrigen Donnerstag fast allesamt fester, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Nacht auf heute habe auch die zweite Kongresskammer, der Senat, mit 63 zu 36 Stimmen den Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze gebilligt, womit das Thema 'Zahlungsunfähigkeit der USA' nun endgültig vom Tisch sei. Auf beiden Seiten hätten sich die Gemäßigten durchgesetzt und würden damit die Solvenz der USA auch nach dem 5. Juni noch sicherstellen.Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mit satten Aufschlägen zeigen. Die Ölpreise hätten neben dem schwächeren US-Dollar auch von der verbesserten Stimmung in der chinesischen Industrie profitiert, wo der Caixin-Indikator, welcher sich auf kleinere bis mittlere Unternehmen beziehe, leicht angezogen habe. Gold habe von der gestiegenen Aussicht auf eine Zinsanhebungspause profitiert und notiere heute Morgen bei rund USD 1.980 je Unze. (02.06.2023/ac/a/m)